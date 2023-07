Expectativa por el arribo de Messi al predio de Inter Miami: las singulares firmas a los fanáticos que lo descubrieron y la grilla hasta su debut

Los autografos que firmo Messi en su arribo al predio de Inter Miami

Lionel Messi no para de ser noticia en sus primeras horas en la Major League Soccer. A la espera de su presentación oficial con la camiseta del Inter Miami, el futbolista argentino se hizo presente esta mañana (alrededor de las 7.30, hora local) en el centro de entrenamiento de la franquicia de Florida para estar bajo las órdenes de Gerardo Tata Martino y seguir conociendo a sus nuevos compañeros.

Te puede interesar: Murales, platos con su nombre y una bienvenida especial de los fanáticos del Inter: así se prepara Miami para recibir a Lionel Messi

El rosarino fue uno de los primeros en llegar al establecimiento, pero esto no evitó que algunos fanáticos fueran a su encuentro. El caso más singular fue el de una joven argentina, quien esperó al deportista durante cuatro días hasta que finalmente logró su cometido. Además de saludarlo, el ‘10′ terminó firmandole el brazo, para luego tatuarse y dejar inmortalizada su firma.

Por estas horas reina un gran hermetismo en las Garzas, aunque se especula que entre hoy y mañana puedan aparecer las primeras fotos oficiales de la Pulga con la camiseta del club y firmando su nuevo vínculo.

Te puede interesar: La reacción de David Beckham cuando visitó el mural que le está haciendo el argentino Maxi Bagnasco a Lionel Messi en Miami

Incluso la institución sigue llamando el evento como “La Revelación”, aunque sin anunciar de manera oficial la presencia de Lionel Messi. La misma será el domingo 16 de julio, a las 21 de argentina. Algunos medios estadounidenses sostienen que podrían estar presentes algunos artistas internacionales, como la colombiana Shakira o el puertorriqueño Bad Bunny. Las puestas del DRV PNK Stadium se abrirán tres horas antes. “El evento contará con entretenimiento, discursos sobre el campo y más. Se anunciarán más detalles más cerca de la fecha del evento”, explicaron en un comunicado.

Lionel Messi firmando el brazo de una adolescente

Al día siguiente, el lunes 17 de julio (con hora y lugar aún por definirse), se realizará una conferencia de prensa. Aunque no es oficial, se estima que el campeón del mundo en Qatar 2022 atienda a los medios acompañado de los dueños, los hermanos Jorge y José Mas y el ex futbolista del Real Madrid y Manchester United David Beckham.

Te puede interesar: Lionel Messi aterrizó en Estados Unidos y será presentado en Inter Miami el próximo domingo

El martes 18 será la “sesión de capacitación principal”. En esa práctica abierta de aproximadamente 20 minutos, la Pulga estará bajo las órdenes de Gerardo Marino, su ex entrenador en Barcelona (2012-2013) y en la selección argentina (2014-2016). En esta nueva aventura también compartirá equipo con Sergio Busquets (su amigo fue otro de los refuerzos estrella para esta temporada). Las Garzas también buscan cerrar en estos días el desembarco de otro viejo conocido del rosarino: Jordi Alba.

la llegada de Lionel Messi al predio de Inter Miami

Su primer partido con la camiseta rosa y negra, según esbozó uno de los propietarios, sería el 21 de julio en el DRV PNK Stadium, cuando los dirigidos por el Tata reciban al Cruz Azul de México en el marco de la primera jornada de la Leagues Cup, torneo que pone cara a cara a los clubes de la Major League Soccer y a los de la Liga MX.

Pese a que las Garzas no atraviesan su mejor momento en la MLS (tras 21 presentaciones figuran en el último lugar de la Conferencia Este con 18 unidades, a ocho del New York RB, último equipo en acceder al repechaje de los playoffs), se encuentran en semifinales de la US Open Cup tras dejar en el camino a Miami FC (2-2 y avanzó por penales), Charleston Battery (1-0), Nashville SC (2-1) y Birmingham Legion (1-0). En la próxima instancia tendrán un duro contrincante, ya que el 23 de agosto en el TQL Stadium se las verá con Cincinnati FC, cómodo líder de la Conferencia Este (con 45 unidades aventaja por siete a su escolta, Nashville SC).

Seguir leyendo: