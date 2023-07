El método que aplicará San Antonio Spurs para pulir a su nueva joya, Wembanyama: silencio total, actividad cero y un debate sobre su peso

Victor Wembanyama hizo un gran partido ante Portland Trail Blazers en su segunda presentación con San Antonio Spurs (Ethan Miller/Getty Images/AFP)

Víctor Wembanyama se va metiendo lentamente en el mundo NBA y ya jugó sus primeros dos encuentros en la Summer League (liga de verano) de Las Vegas con la camiseta de San Antonio Spurs, la franquicia que lo seleccionó en primer lugar del draft. Hay muchas expectativas depositadas en el joven francés de 19 años y 2.23 metros de altura, pero en el cuerpo técnico de Gregg Popovich saben que no deben apresurarse para ver los frutos que puede dar el basquetbolista al que apodan el “extraterrestre”.

Tras su debut el pasado 8 de julio en la victoria ante Charlotte Hornets en el que anotó 9 puntos (2/13 en tiros de campo), con 8 rebotes, 5 tapones y 3 asistencias en 27 minutos, Wemby mejoró sustancialmente sus números en la caída 85-80 ante Portland Trail Blazers. El galo convirtió 27 tantos (9/14), 12 rebotes, 3 tapas y grandes jugadas que demuestran su enorme talento. Sin embargo, fue su último encuentro con los Spurs, por lo menos en esta liga de pretemporada que sirve como preparación y observación de jugadores para la temporada oficial de la NBA que comenzará en octubre. El pivote no estará disponible para los próximos dos partidos ante Washington Wizards y Detroit Pistons.

La intención de Popovich y su staff técnico es darle un descanso a la estrella naciente, dado que prácticamente no ha parado sus actividades desde su llegada a los Estados Unidos hace algunas semanas, informó el periodista Mike Finger en el San Antonio Express-News. El basquetbolista también viene de jugar la temporada en Francia con su ex equipo, los Metropolitans 92 y, tras darse de baja de la selección de su país para el Mundial que se disputará del 25 de agosto al 10 de septiembre en Japón, Indonesia y Filipinas, tendrá varios días para recobrar energías y enfocarse en lo que viene.

En su arribo a Las Vegas para la liga de verano, Wembanyama fue abordado por la prensa, 17.000 fanáticos llenaron el estadio para verlo en acción y hasta hubo un incidente con la cantante pop Britney Spears, quien denunció que un miembro del personal de seguridad del jugador la golpeó en el rostro cuando ella se acercó para saludar al deportista. De esos episodios también quieren proteger a la nueva joya. La idea es que vaya paso a paso, ya que el debut en el rectángulo de juego ya se dio y en buen nivel.

Victor Wembanyama en acción ante los Hornets en la NBA Summer League (Lucas Peltier-USA TODAY Sports)

Cómo lidiar con las demandas de la prensa es otra de las cuestiones que en San Antonio quieren atenuar y el propio jugador lo ha manifestado luego de su debut ante los Hornets: “Como no voy a jugar el Mundial, tengo 2 o 3 meses por delante que van a cambiar mi vida. Sinceramente, voy a desaparecer de los medios los próximos meses probablemente”.

Otro de los temas a trabajar para el desarrollo del “alien” en la NBA es el físico. Con 19 años, Wemby aún tiene mucho para trabajar para aumentar su masa muscular y poder competir ante atletas con mayor volumen y experiencia. Aunque hay un profundo debate sobre este tema: ¿aumentar su masa muscular puede perjudicar la fluidez de sus movimientos? A raíz de los comentarios sobre su cuerpo y la delgadez de sus piernas, su agente Bouna Ndiaye, no manifestó preocupación.

“¿Vieron algún problema aquí en Las Vegas? No. La gente está equivocada. No estamos enfocados en las pesas. No quiero poner peso sobre su cuerpo. Luchemos para no poner peso sobre su cuerpo, sería un gran error. Nos enfocamos en la estabilidad, la fuerza central. Nos complació mucho que se reuniera con Kareem Abdul-Jabbar, quien jugó hasta los 41 años. Ese es el camino que queremos tomar... Estoy muy feliz de que se hayan encontrado porque tienen un tipo de cuerpo similar. Kareem no era pesado. Victor es más móvil, más alto que Kareem. Entonces esa diferencia de altura es un desafío y es algo en lo que estamos trabajando todos los días. No queremos hacerlo más pesado”, indicó el representante del francés.

Sus compañeros lo felicitaron y sienten que será una pieza fundamental para la reconstrucción de una franquicia que extraña los playoffs. “Nunca antes había jugado con alguien como él”, dijo Blake Wesley, asombrado por su actuación en los dos primeros partidos: “Aporta mucho al equipo y estoy agradecido de tenerlo como compañero”. Aún queda mucho más por ver del francés en la temporada regular.

