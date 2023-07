La divertida anécdota de una figura de Gimnasia con Maradona: “Me pidió que le arme un fernet y me temblaba todo”

La anécdota de Matías Melluso sobre Diego Maradona em su paso por Gimnasia

Diego Armando Maradona tuvo una recordada última etapa como entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, que vino acompañada por el reconocimiento y los múltiples homenajes en cada estadio que visitó. El recuerdo del Diez sigue fresco al día de hoy y las divertidas historias desconocidas con él todavía siguen apareciendo.

Una de ellas fue relatada por Matías Melluso. El lateral izquierdo de 25 años se había sumado al plantel profesional hacía poco más de un año cuando Maradona tuvo su presentación en un Estadio Juan Carmelo Zerillo repleto. Y fue en charla con Sudanalytics donde reveló una anécdota que lo tuvo como protagonista principal. “Me acuerdo una vez que nos juntamos a comer un asado con todo el plantel y el Diego. Estaban jugando al truco y él quería tomar fernet. Le daban y en un momento yo me siento al lado de él, y te miraba de reojo para ver si eras mufa o no. Si le daban buenas cartas te permitía quedarte, y si no te miraba como para que te levantes”, inició su descontracturado relato.

A continuación, ofreció más detalles de esta particular situación: “En una yo me estaba sirviendo una gaseosa y el Diego se ve que pensó que era fernet, y me dijo ‘¿me preparás uno?’. Me temblaba todo. ‘Sí’ le digo”. “Empecé a echar fernet y en un momento llego a más o menos 30% de fernet. Le empecé a echar coca y en un momento digo ‘no, pará, ¿el Diego tomará más?’. No podía quedar como un flojito...”, expresó.

“Entonces le entré a echar más y llegué a más de la mitad, era una banda, lo terminé y le dejé el fernet ahí. Me quedé esperando que me dijera ‘uff está fuertísimo’ para decirle ‘no seas flojito’, un chistecito. Pensé que me iba a decir eso”, agregó. Las risas dominaron la escena y Melluso remató la historia con la opinión calificada de su director técnico sobre el trago ejecutado: “Toma y lo deja. Me mira y me dice ‘vos sos de los míos’. Fue épico”.

Con más de 100 partidos en la Primera del Lobo, el jugador es una voz de mando dentro del plantel conducido por Sebastián Chirola Romero y tuvo un papel preponderante en el breve ciclo de Maradona por el Bosque. Uno de los mejores jugadores de la historia llegó a la institución en compañía de Sebastián Gallego Méndez y dirigió un total de 21 partidos con ocho victorias, cinco empates y ocho caídas.

