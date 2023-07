El negocio con el que los vecinos de Wimbledon ganan miles de dólares gracias al torneo

Wimbledon recibe miles de fanáticos

Wimbledon es uno de los torneos que más espectadores alberga entre todas las competencias del mundo del tenis. Según los datos que brindó la organización, el prestigioso evento, que cuenta con 146 años de historia, recibió 511 mil aficionados durante las dos semanas de competencia el año pasado.

Mientras puertas adentro todo es un verdadero espectáculo con las gradas a reventar, del lado de afuera del All England Lawn Tennis and Croquet Club la situación es un poco más complicada, producto de la multitudinaria presencia de fanáticos en la ciudad de Wimbledon, al suroeste de Londres.

Con el inicio de esta edición, más de 42 mil visitantes se presentaron para la inauguración de la primera ronda el pasado lunes rompiendo un récord de asistencia. Muchos fueron en sus propios automóviles desde distintos lugares del país y gran parte de ellos pudieron encontrar sitio disponible para aparcar sin problemas gracias a los vecinos del complejo deportivo.

Es que, según informó el periódico británico DailyMail, los residentes aledaños a la zona decidieron hacer negocios paralelos al torneo después de adherirse a la aplicación móvil YourParkingSpace y poner su garage (o vereda de su casa) a disposición de los aficionados por un económico precio.

Miles de fanáticos viajan a la ciudad de Wimbledon para disfrutar del torneo (Reuters)

“Había oído hablar de la aplicación pero no pensé mucho más al respecto en un momento. Todos los años siempre hay el mismo problema de estacionamiento durante el torneo y fue entonces cuando me di cuenta de que podía ofrecer mi lugar a los visitantes”, afirmó Aliya Aralbayeva al medio en cuestión.

“Vivo muy cerca del lugar y se alegran mucho cuando se dan cuenta de que queda solo a unos minutos del estadio”, explicó, mientras detallaba que en 2022 obtuvo 887 dólares en la primera semana de competencia y 760 en la segunda por alquilar su espacio como estacionamiento. Obtuvo durante esas dos semanas un total de 1647 dólares por ceder un sitio de su vivienda para estacionar.

En lo que respecta a la aplicación, el usuario registra el espacio libre que tiene en la entrada de su casa para que los clientes puedan usarlo a cambio de un precio que, durante el certamen, llega a aumentar un 600% por la demanda en comparación a otros días.

“Las notables ganancias de Aliya durante Wimbledon ejemplifican el tremendo potencial financiero de utilizar estos espacios. Al hacer que sus espacios estén disponibles, los residentes no solo generan ingresos sustanciales, sino que también alivian los problemas de estacionamiento para los asistentes al evento. Es una situación de ganar-ganar para todos los involucrados”, reconoció el CEO de la compañía Brannan Coady.

Al mismo tiempo, comentó que así como Aliya, con el correr de los años, otros vecinos hicieron lo mismo para obtener ingresos adicionales durante el torneo. Cabe mencionar que la ciudad cuenta con estacionamientos privados pero éstos tienen que reservarse previamente por 50 dólares. En comparación, los espacios libres que ofrece la app comienzan desde los 21 dólares.

En 2022, Terry Moore, un propietario de 76 años que vive cerca del All England, ya había puesto en práctica esta modalidad de servicio pero de forma manual y sin una aplicación móvil. “La gente puede reservar con anticipación o me paro en el camino con un letrero hasta que alguien pase. A veces la gente hace cola para conseguir un espacio, otras veces tengo que esperar una o dos horas”, afirmaba el año pasado en diálogo con The Sun

Los vecinos alquilan sus espacios a cambio de un precio económico (@markvauxhall)

“Me quedo con el dinero”, explicaba Terry, que cobraba 25 dólares por vehículo. “Si cobrara más, probablemente donaría algo a la caridad, pero cobro menos que mis vecinos. Durante las dos semanas, probablemente gane alrededor de 1200 dólares”, agregó.

Otra ciudadana de Wimbledon contó que para esa edición alquilaba cinco o seis espacios en la entrada de su casa por 38 dólares al día: “Mis vecinos cobran 50 dólares pero yo menos. Varía lo que gano, pero no necesito hacer publicidad”.

Cabe destacar que, según las leyes que rigen en Reino Unido, una persona puede ganar 1200 dólares (1000 libras) al mes antes de pagar un impuesto por las ganancias. “Cualquier ganancia que obtenga por encima de esta cantidad debe declararse a HMRC a través de una declaración de impuestos de autoevaluación”, remarcaron desde el periódico inglés.

