Guido Mainero dio detalles del insólito episodio del anillo en el segundo gol de Boca: “Entiendo la bronca de los compañeros y el DT”

El delantero de Sarmiento de Junín dio detalles de su salida del campo de juego en medio del partido ante Boca

Boca Juniors se quedó con una importante victoria en La Bombonera ante Sarmiento de Junín en la Liga Profesional y en la previa del gol de Cristian Medina se dio una situación insólita que involucró a Guido Mainero, futbolista visitante. El cordobés debió salir del campo de juego porque tenía puesto un anillo, algo prohibido por reglamento. Con un hombre menos, el equipo comandado por Israel Damonte sufrió el segundo tanto en contra que terminó de sentenciar el encuentro.

El contragolpe se inició tras un pase largo de Oscar Romero a Luis Vázquez y la pelota pasó justamente por al lado de Mainero, quien esperaba la orden del árbitro Silvio Trucco para reincorporarse. El descuido del jugador provocó el enojo de su entrenador y de sus compañeros. “Renegamos un poco la verdad para sacarnos el anillo. Lo pudimos sacar rápido, no a tiempo, pero ahora con la cabeza en frío y viendo la jugada me di cuenta que el árbitro hizo la seña para que entrara y no nos dimos cuenta porque estaba pendiente de la segunda pelota. Tampoco se dio cuenta el cuarto árbitro. Tampoco lo vio Israel (Damonte). Se tenía que dar así, es para aprender. Obviamente que da bronca porque viene el segundo gol y estábamos haciendo un gran partido”, dijo el jugador de Sarmiento en declaraciones al programa Un Buen Momento de Radio La Red (AM 910).

Pasado el episodio, con la bronca a cuestas, Mainero reveló que no habló todavía con su entrenador pero que imagina el enfado lógico por una distracción tan grande en un partido profesional. “No hablamos con Damonte, pero me imagino lo que se le debe haber pasado por la cabeza, por la escuela de donde viene”, agregó dando a entender que el DT aprendió de Carlos Bilardo, justamente una persona muy pendiente de cada detalle en la cancha. Y sumó: “Es entendible la bronca de los compañeros y del técnico; toca hacerse cargo y darle para adelante, trato de tomármelo de esa forma y aprender de esos errores. Lo tomo como mala suerte”.

Volviendo al origen del descuido de Mainero con el anillo, el jugador de 28 años contó que se trataba de la alianza de compromiso y que hace seis o siete años que lo lleva y suele esconderlo con una cinta para que los árbitros no lo adviertan y se lo hagan quitar, como finalmente ocurrió en la Bombonera. “Me pongo una venda y arriba una cinta; siempre jugué de esa forma y nunca había tenido problema. Entre sacarme y ponerme la ropa, se me debe haber salido en el segundo tiempo y no me di cuenta. El árbitro me dijo que me lo sacara, pero tengo los nudillos muy grandes y costó sacármelo”, completó el protagonista de una historia insólita que nos entregó la fecha 22 de la Liga Profesional.

* La reacción de Damonte tras el segundo gol de Boca con Mainero fuera de la cancha

