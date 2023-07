Grave denuncia de un futbolista del ascenso: “Al arquero le ofrecieron mil dólares para que se deje hacer un penal”

Claudio Leguizamón, de JJ Urquiza, reveló que dos de sus compañeros se negaron a aceptar el dinero

Esta semana el futbolista Claudio Leguizamón habló por primera en detalle vez sobre un episodio que había denunciado en redes sociales y que vincula a las apuestas deportivas directamente con el ascenso argentino. El hombre que juega en JJ Urquiza reveló cómo fue que un grupo de personas se contactó con compañeros suyos para que se dejaran hacer un gol en un partido.

En una entrevista con el periodista Gonzalo Cardozo en YouTube, Leguizamón contó: “Pasó con dos chicos de Reserva que están en el plantel de Primera, al arquero le ofrecieron mil dólares para que se deje hacer un penal, el apostador lo llamó y le dijo, ‘Mirá somos una agencia de representantes’, se corroboró que no era así. Y le dijo: ‘Vas a tener un penal en el primer tiempo, dejátelo hacer’. Después, a uno de los capitanes de Reserva también le dijeron que vaya para atrás que estaba todo arreglado, que iba a ganar 10 mil dólares por ir para atrás”.

El jugador surgido de Los Andes explicó qué ocurrió en la previa de un duelo ante Victoriano Arenas: “A los chicos les hablaron por WhatsApp, no dieron nombres. Ahora vamos a ver qué sale de todo esto y ojalá sea para bien porque si es para mal, la cabeza que está en juego es la mía. Pero sabés que cuando te metés, son cosas que te pueden pasar”.

Leguizamón contó que después de recibir el llamado, los futbolistas se acercaron a él y a otros referentes para contar lo que había sucedido: “Los chicos tuvieron la valentía de decir: ‘No, la verdad que no queremos, no estamos con ustedes’. Así que nos consultaron a nosotros y nosotros tomamos medidas en el asunto”. Por el momento, el abogado de JJ Urquiza se está encargando del hecho. Además, el futbolista explicó que desde Agremiados se contactaron con ellos para colaborar con el aspecto legal y llegar al fondo. “Tenemos los números de esta gente”, remarcó.

El futbolista que también pasó por Acassusso, UAI Urquiza, Barracas Central y Mandiyú de Corrientes, entre otros clubes del ascenso, contó que en los partidos él ya había advertido situaciones extrañas: “Es una mafia y yo creo que es masivo y están metido varios, no sólo árbitros. Si te pones a pensar, cómo puede ser que esté arreglado y vamos a tener un penal en el primer tiempo”.

“El ascenso estuvo metido en las apuestas. JJ Urquiza, por ejemplo, fue uno de los perjudicados el año pasado cuando estuvo en B Metropolitana. De los capitanes y referentes no voy a dar nombres porque después capaz que te llevan a lo legal y no tengo ganas de perder tiempo con eso, simplemente que cada uno se haga cargo de lo suyo. Por culpa de los referentes que accedieron a los apostadores, JJ descendió, pese a que es una institución que tiene todo para estar arriba”, sostuvo.

Leguizamón explicó que lo que más le duele es que hay jóvenes con sueños e ilusiones que por este tipo de asuntos terminan embarrando su carrera, por eso aseguró que son los referentes de cada plantel los que tienen que encargarse de evitar que este tipo de cosas suceda, pese a que las consecuencias sean graves. “Llegaron llamaditos intimidantes, pero decidí no darles bola. Me decían que dejara de hablar, que dejara a la gente laburar tranquila, pero si eso es laburo... Prefiero seguir levantándome 5.30 de la mañana y seguir fumándome General Paz de punta a punta todos los días, a eso llamo trabajo”.

La denuncia del jugador de JJ Urquiza no es la primera en relación a este problema. En marzo de este año, por ejemplo, Javier Balbuena, arquero de la Primera C, reveló que un entrenador le ofreció plata para perjudicar a su equipo, Puerto Nuevo. “Me ofreció dólares para que me tire para atrás, encima sigue dirigiendo en el exterior… Increíble que un actual DT esté metido en las apuestas y ofrezca esto a los jugadores”, reveló en un posteo en Instagram.

Además, la Justicia aún investiga el escándalo del Porvenir, después de que el propio club denunciara a varios de los integrantes del plantel por apuestas clandestina en marzo de 2022.

