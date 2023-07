El desgarrador grito de dolor de Venus Williams al momento de lesionarse en su debut en Wimbledon

Venus Williams, quien se coronó cinco veces campeona de Wimbledon, tuvo su vigesimocuarta aparición en el torneo sobre césped frente a la semifinalista de la edición de 2019, Elina Svitolina, con una dura derrota que quedó marcada por la dolorosa lesión que sufrió en una de sus rodillas durante el primer set.

La experimentada singlista de 43 años, que solamente ha participado en cinco partidos durante la temporada, protagonizó una desgarradora escena cuando el físico le jugó una mala pasada en el All England Club. Conmoción, frustración y lamento fue lo que se vivió cuando la estadounidense cayó sobre el césped a causa de la dolencia que le generó su rodilla derecha.

Sin embargo, su fuerza de voluntad la obligó a continuar con el compromiso que concluyó con victoria para la ucraniana por un 6-4 y 6-3. La europea jugará en la segunda ronda frente a Elise Mertens, en una llave que continuará posiblemente con un cruce con la número 7 del mundo Coco Gauff, la estadounidense que a los 15 años comenzó su carrera en un Grand Slam eliminando justamente a Williams en el certamen de 2019 de Wimbledon.

Venus se coronó en la catedral del tenis en 2000, 2001, 2005, 2007 y 2008, para acompañar sus otros dos títulos de Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos.

Cabe recordar que la legendaria tenista había regresado a la actividad profesional después de cinco meses de ausencia por una dolencia muscular que describió como una “pesadilla”. La lesión se añadió a un 2022 en la que apenas pudo disputar cuatro partidos — todos en agosto o septiembre — perdiéndose los tres primeros Grand Slams de esa temporada. “No he podido disputar muchos partidos en los últimos años y no fue por decisión propia. Yo quería estar en la pista y no se pudo”, dijo la mayor de las Williams en la previa de su debut en el césped británico. “Lo que hago es aceptarlo y trabajar más fuerte para poder estar en una mejor posición. Así es la vida. Y hay que lidiar con las cosas de la vida. Lo he hecho durante mi vida y, mayormente, he salido bien”, fueron otros de sus conceptos.

En términos deportivos, eso implica haber alcanzado la cima del ranking, conquistar siete títulos de individuales en los Slams, la mayor cantidad entre las mujeres activas, y otros 14 de dobles (todos con Serena). Fuera de la pista, tuvo que lidiar con el síndrome Sjögren, una enfermedad autoinmune que pueda causar dolor articular y fatiga.

Venus Williams debutó en el All England Club en 1997, poco antes de que su rival de hoy cumpliera tres años. Sus escasas victorias recientes provocaron que la histórica jugadora saliera de las 500 primeras en el ranking. Y a pesar de su derrota, el público la despidió con una ovación, debido al esfuerzo y sacrificio que impregnó en su misión de dar un gran espectáculo.

