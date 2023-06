Una arquera del equipo femenino de Independiente posó con ropa de Boca en la despedida de Riquelme: su descargo ante las críticas

Florencia Lattanzio fue con su hermana Camila a ver la despedida de Riquelme

La presencia de la arquera del plantel femenino de Independiente Florencia Lattanzio en la despedida de Juan Román Riquelme en la Bombonera el domingo pasado generó polémica en las redes sociales y el club de Avellaneda. La golera concurrió al estadio de Boca Juniors junto a su hermana y fue vestida con indumentaria xeneize, entidad en la que dio sus primeros pasos como futbolista.

Te puede interesar: Una pareja celebró su casamiento en el mismo hotel donde se reunieron los invitados de Riquelme: la reacción de los novios cuando se enteraron

Esto generó el repudió de muchos fanáticos que la increparon en las redes producto de la pica que existe entre dos de los equipos más grandes del país. Puma Lattanzio posó en una de las plateas de la cancha de Boca con una camiseta junto a su hermana (que se hizo famosa por participar en el reality show Gran Hermano) y compartió la imagen en Instagram.

Luego de la viralización de la foto, Lattanzio hizo un descargo a través de la misma vía e intentó aclarar la situación justificando su idolatría por el ídolo boquense. “Quiero aclararles a mis compañeras, al club y a la hinchada por participar en el evento de Riquelme en la Bombonera. No consideré importante la indumentaria que utilicé para ver el partido y aque fue mi primer club y le tengo aprecio pero aún más a Riquelme, que tuve el agrado de conocerlo y es un ídolo para mí y para mi papá. Considero que a jugadores así se le deben respetar de cuaqluier equipo que seas”, fue el mensaje que posteó.

El posteo que hizo Florencia Lattanzio luego de su aparición en la Bombonera con indumentaria de Boca

Camila, hermana de la ex guardameta de Comunicaciones y Excursionistas, también salió al cruce de algunos detractores: “Antes de hablar mal y faltar el respeto infórmense. No busquen llamar la atención inventando cosas SIN SABER. Qué bronca y repugnancia me da la gente así. Mi hermana entrena 3 veces al día desde las 4 am hasta las 22 de la noche. No tenés idea así que lo ideal sería que no opines, la falta de respeto no. Cuánta gente con mala leche, vivan y dejen vivir”.

Te puede interesar: La primera emoción fuerte de Riquelme en su partido homenaje: su reacción ante el impactante recibimiento de La Bombonera

Fue la respuesta a un par de usuarios de Twitter identificados con el Rojo que habían cuestionado e increpado a la arquera. “Si quieren cobrar como profesionales que se comporten como tal! Imagínense si Laso hiciera esto, ya tendría el contrato rescindido”, mencionó uno. Otro apeló a la falta de respeto: “Como vas a estar con una de Boca jugando en Independiente arquera fantasma la c... de tu madre”.

Seguir leyendo: