Juan Román Riquelme tuvo su ansiada despedida en el patio de su casa, La Bombonera. Rodeado de figuras de renombre, con la presencia estelar de Lionel Messi, el último diez vivió una jornada inolvidable que llenó de nostalgia y emoción a todos los fanáticos de Boca Juniors. Leyendas de ayer y de hoy del Xeneize se hicieron presentes en El Templo de La Boca y también estrellas con pasado y presente en la selección argentina. También entrenadores multicampeones, como Carlos Bianchi, Coco Basile, José Pekerman y hasta el mismísimo Lionel Scaloni, actual director técnico de la Albiceleste.

Por supuesto, también estuvieron los amigos de Riquelme que están identificados con River Plate, como Pablo Aimar, Javier Saviola y Lucho González. De los tres, el Payaso es por quien los hinchas de Boca Juniors más respeto tuvieron. En el momento en que desde los altoparlantes lo mencionaron, la multitud aplaudió y ovacionó al ídolo millonario.

El video revelador sobre cómo los hinchas de Boca recibieron a Pablo Aimar en La Bombonera

Esto quedó evidenciado en dos videos que se volvieron virales en las últimas horas. Incluso, muchos usuarios de Twitter bromearon sobre el reconocimiento que se llevó Pablo Aimar que fue superior al de Pablo Ledesma, multicampeón con Boca Juniors. Todos saben que Riquelme tiene una debilidad por el Payasito, que además integró el cuerpo técnico de Scaloni en la Selección durante la última Copa del Mundo.

Con los otros no fue tan así. Si bien primó el respeto, se oyeron silbidos cuando anunciaron en la formación a Javier Saviola. El Conejito fue sin dudas el peor tratado en la Bombonera, no solo por estar fuertemente identificado con el Millonario sino porque además falló un par de goles que alentaron al “repudio”.

Para colmo Clemente Rodríguez le dio una patada sin pelota y le hizo sentir el rigor a Saviola como en sus viejas épocas con los defensores xeneizes (algo similar sucedió con el Patrón Bermúdez, que barrió a Aimar en el inicio y se ganó los aplausos).

La reacción de Pablo Aimar cuando vio las ojotas de Boca que le dejaron en el vestuario

Hubo cierto clima de Superclásico en las tribunas no solo por las canciones clásicas de la hinchada sino porque por ejemplo no cayó en gracia que un ex River como Lucho González abriera el marcador. Y, ya en el entretiempo, durante la reproducción de un video emotivo dedicado a Riquelme, se gritó “ooole”, cuando exhibieron su caño a Mario Yepes como si la jugada estuviera ocurriendo en vivo.

Con mucho respeto, Pablo Aimar había bromeado sobre las ojotas con los colores y escudo de Boca Juniors, en la previa del encuentro homenaje. “Riquelme es un amigo de la adolescencia, que es la época que todos recordamos mejor y con más alegría”, reconoció a la TV Pública, que por su identificación con River Plate, a diferencia de los otros integrantes del equipo de la selección argentina, el Payaso soltó con gracia: “Las ojotas están ahí. Pero yo me ducho con botines, ja”.

