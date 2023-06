River Plate quedó a un paso de cerrar a Funes Mori y buscará varios nombres top tras clasificar a octavos de la Libertadores

Tras avanzar a octavos de final, la dirigencia buscará reforzar el plantel comandado por Martin Demichelis (REUTERS/Agustin Marcarian)

“¡Vamos por más, River!”, fue el mensaje que escribió el presidente Jorge Brito en su cuenta de Instagram, con una imagen en uno de los palcos del Mâs Monumental acompañado por varios de los principales dirigentes de la institución. Estas palabras, además de ser un festejo por sellar el pasaje a los octavos de final de la Copa Libertadores, dentro del Mundo River fue tomado como un mensaje para lo que se viene, el mercado de pases.

Luego de meterse entre los 16 mejores equipos de Sudamérica (el miércoles 5 de julio conocerá a su rival), en el Millonario intensificarán las charlas para cerrar, como mínimo, los arribos de dos marcadores centrales y un delantero. Vale recordar que en la próxima instancia de la competencia se pueden realizar hasta cinco modificaciones en la lista de buena fe.

Ramiro Funes Mori firmaría por tres años con River Plate tras su paso por Cruz Azul de México (@CruzAzul)

Como viene anticipando este sitio, la entidad de Núñez tiene prácticamente cerrado de palabra la vuelta de un hijo pródigo y que fue pedido por el director técnico el semestre pasado para reforzar la última línea: Ramiro Funes Mori. El defensor a fin de mes quedará con el pase en su poder luego de que Cruz Azul anunciara de manera oficial su salida hace un mes. La idea es que estampe una rubrica por tres años.

“Podría ser una oportunidad, centrales zurdos no hay”, le había anticipado a Infobae un importante dirigente de River Plate. El ex futbolista de la selección argentina, por cuestiones personales, veía con buenos ojos volver al país. El ex Everton de Inglaterra, Villarreal de España y Al Nassr de Arabia Saudita disputó 25 partidos en su paso por el fútbol azteca, en los que aportó un gol (ante Toluca en su debut oficial).

El defensor dejó un grato recuerdo en la institución más allá del famoso “Ramirazo” ante Boca Juniors. Fue un baluarte de la última línea durante los primeros años del ciclo de Marcelo Gallardo y formó parte del plantel que logró el regreso a la Primera División. También conquistó un Torneo Final, una Copa Campeonato, una Copa Sudamericana, una Recopa Sudamericana, una Copa Libertadores y una Copa Suruga Bank.

Iraq's Hayder Abdulkareem, right, fight for the ball with Uruguay's Sebastian Boselli during a FIFA U-20 World Cup group E soccer match at Diego Maradona stadium in La Plata, Argentina, Monday, May 22, 2023. (AP Photo/Gustavo Garello)

Aunque se hizo un intento para saber la situación de Germán Pezzella (el campeón del mundo tiene contrato con Betis de España y es imposible que vuelva en este mercado), otro de los nombres que tienen en carpeta en River Plate pasa sumar en la última línea es el de Sebastián Boselli, hombre de Defensor Sporting que se acaba de coronar campeón del mundo Sub 20 con Uruguay y ya fue citado por Marcelo Bielsa para la Mayor.

El futbolista de 19 años de Defensor Sporting (1.85 metros) posee una importante voz de mando y no tiene inconvenientes para jugar como marcador de punta o ser uno de los zagueros. Pese a los reiterados contactos, la negociación aún no está cerca de cerrarse producto de la intromisión de otros interesados.

No obstante, desde el círculo íntimo del joven le dejaron entrever a este sitio que el Millonario podría ser un escenario propicio para continuar su carrera: “Está en plena fase de crecimiento y es importante que vaya a un lugar donde lo ayuden a crecer. River es un gran equipo, y eso es imposible no verlo, pero es importante ir a un lugar que haya un plan claro sea cual sea el club”. Para sacarlo de Defensor Sporting en Núñez tendrían que poner una cifra cercana a los 3 millones de dólares para quedarse con una parte del pase y así pasar a ser socios de los uruguayos.

Desde Colombia también advierten que fue sondeado Andrés Llinás, defensor central de 25 años de Millonarios. El zaguero es uno de los puntales del flamante campeón del Torneo Apertura.

El plantel comandado por Martín Demichelis actualmente cuenta dentro de su plantel con el chileno Paulo Díaz, el paraguayo Robert Rojas, el colombiano Miguel Borja y el venezolano Salomón Rondón. También está el uruguayo Nicolás De La Cruz, quien no ocupa cupo al tener ciudadanía argentina. Además, tiene a préstamo en Arsenal de Sarandí al colombiano Flabián Londoño Bedoya.

Con la seducción de disputar la fase final de la Copa Libertadores buscarán seducir a Manuel Lanzini de retornar al club de sus amores. El futbolista quedó con el pase en su poder tras ocho temporadas en el West Ham de Inglaterra.

Aunque aún no acordó con ningún club, lo cierto es que cuenta con varios sondeos desde Europa y su prioridad pareciera ser seguir un tiempo más en el Viejo Continente. Por ahora es simplemente eso: un sueño.

“Para hacer esta negociación necesitás la osadía y el romanticismo del jugador”, le explicaron en su momento a este sitio. Aunque no era prioridad para David Moyes, viene de ganar la Conference League con el conjunto inglés. Solamente disputó 23 juegos, en los que marcó tres goles y brindó una asistencia.

En las últimas horas comenzó a merodear un rumor que marca que el Al Nassr tendría en mente ceder a préstamo al Pity Martínez para que gane rodaje una vez que termine de recuperarse de la rotura de ligamentos cruzados.

Aunque parece difícil que se dé en esta ventana de transferencias, en Núñez saben que en el corto plazo sus caminos volverán a unirse. “Hay un cariño extraordinario, tiene un diálogo cariñoso con nosotros. La vuelta se va a dar más temprano que tarde. Va a volver, tiene un sentimiento muy grande”, esbozó en off una importante cara del club.

Para los nombres en ofensiva, más allá de que siempre sobrevuela el nombre de Luciano Vietto (es del agrado de parte de la dirigencia), aparecen varias opciones de futbolistas que se desempeñan en el mercado local.

Una variante que es recurrente desde hace algunos mercados de pases es el del colombiano Diego Valoyes, quien suele ser citado por su selección y es una de las principales figuras de Talleres de Córdoba. De la T también seduce Rodrigo Garro. No obstante, las negociaciones con Andrés Fassi nunca fueron fáciles para el Millonario, quien deberá poner sobre la mesa sumas importantes de dinero para hacerse con estos futbolistas. Gustan, pero por ahora no se realizó ningún movimiento oficial por ellos. Algo similar pasa con Joaquín Pereyra, de buen presente en Atlético Tucumán.

