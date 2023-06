7 frases de Demichelis tras el pase de River Plate a los octavos de la Copa Libertadores: “Que venga lo que tenga que venir”

River Plate cumplió con el principal objetivo del año: clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores. El Millonario venció 2-0 a The Strongest en el estadio Monumental y avanzó por novena vez consecutiva a la siguiente instancia, esta vez como segundo en el Grupo D. El líder terminó siendo Fluminense, que empató 1 a 1 con Sporting Cristal, un elenco peruano que debió conformarse con su pase a la Copa Sudamericana.

Te puede interesar: Ganó la Champions, dirigió en África y en Asia y logró que Mourinho se declare fan de The Strongest: Ricardo Formosinho, la amenaza de River en la Libertadores

“No hemos hecho lo que quizás veníamos haciendo que es ganar y gustar, pero los partidos importantes, donde había que sacar personalidad y ganarlos, lo hicimos y se alcanzó el objetivo de este semestre de pasar de ronda. Quedó demostrado que nos tocó el grupo más difícil porque todos teníamos chances de pasar. La Copa no es fácil, sacamos el partido adelante, clasificamos y ahora a pensar en lo que viene”, analizó Martín Demichelis en la conferencia de prensa.

Si bien el DT reconoció que hay cosas por mejorar, tampoco le restó valor a lo realizado por sus dirigidos. “No creo que no se pueda jugar bien en la Copa, jugamos un grandísimo partido contra Fluminense. No tiene nada que ver que sea Copa o Liga. No digo que no me haya gustado, pero sí hubo fases de partido que nos costó. El rival por la obligación también nos incomodó. A lo largo de la temporada hemos estado muy bien, a veces hemos estado mejor en la parte defensiva, creación o definición”.

Te puede interesar: Qué necesita River para clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores

Micho también destacó la actuación de Franco Armani, quien tuvo tres tapas clave para mantener la ventaja. “Hoy tuvo un grandísimo nivel, atajó las que tenía que atajar. Paulo (Díaz) y Robert (Rojas) ganaron muchos duelos, la defensa estuvo más compacta. Siempre hay cosas por corregir, pero la personalidad del equipo me sigue gustando mucho, porque no es fácil en lo últimos dos partidos tener la obligación de ganar. Hoy nos pusimos en ventaja rápida y seguramente querían el cuarto gol antes que el segundo y eso seguro influye en el jugador”.

Sobre si tiene preferencia de enfrentar a un rival argentino en los octavos de final, el entrenador de 42 años sostuvo: “Se cumplió el primer objetivo importante del semestre, ahora que venga el sorteo y lo que tenga que venir. Nosotros vamos a estar preparados para trabajar, corregir y sostener lo bueno. Obviamente que la Copa no es fácil, pero nosotros tampoco vamos a ser fáciles para los demás. Los tres de local los ganamos bien, eso quedó demostrado”.

Te puede interesar: River Plate venció 2-0 a The Strongest y se clasificó a los octavos de la Copa Libertadores como segundo en su grupo

Y siguiendo en esta línea, Demichelis aseguró que no va a modificar “la manera de trabajar”, sobre todo en su mensaje a los defensores. “Cuando nos atacan es una fase crítica de juego, con sensaciones de peligro, y nosotros les pedimos que jueguen nuestro juego y no el de los rivales o los 9. No debemos perder la confianza independientemente de los avances del rival. Nos van a hacer goles, pero tenemos una manera bien definida de comunicarnos en última instancia cuando nos atacan”, enfatizó.

River Plate pudo recuperarse tras un comienzo de Copa con muchas dudas, donde perdió dos de los primeros tres partidos. “Entramos en un camino fino donde no había margen de error, estábamos muy bien en el torneo, pero no podíamos disfrutarlo porque estábamos incómodos con la clasificación. Tras el partido con Fluminense hubo una liberación interna, teníamos una confianza aún mayor de cara a este partido donde dependíamos de nosotros. La Copa al mínimo gol te castiga, ahora en octavos no habrá margen de error. Pero no vamos a negociar ni tranzar nuestra manera de ser, seguiremos buscando los partidos, pero tomando nota de lo que nos pasó en Bolivia y Brasil, e incluso en Perú donde fuimos dominadores absolutos, y terminamos con un empate. Hay que tomar nota que de visitante los errores se pagan caro”.

Por último, Martín Demichelis se refirió a los cambios de nombres, tanto para que entre Enzo Pérez en el equipo titular, como para que salga como ocurrió en el complemento. “Las decisiones y modificaciones, teniendo un plantel tan amplio y con un buen andar en los partidos, siempre cuestan. Decidimos por los cinco volantes porque veníamos de un partido con imprecisiones al principio con Instituto. Enzo (Pérez) después de cuatro semanas sin poder competir, era obvio que estaba la posibilidad de que no complete los 90. Hablamos en el entretiempo y estaba para un rato más, en un momento con miradas cruzamos y entendimos que necesitábamos un cambio. Las decisiones las tengo que tomar, son siempre duras, siempre se quedan jugadores importantes afuera, pero estando en River siempre va a ser así. Una institución tan grande exige una competitividad, los futbolistas tienen que entender que el que agacha la cabeza, se fastidia y pone mala cara, tiene todas las de perder. Hay que seguir trabajando, luchando por un lugar. Ellos son los importantes, tienen que entrenar, intentar mejorar y no bajarse de la pelea”.

Seguir leyendo: