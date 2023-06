Tres perlitas del partido homenaje a Riquelme: el emotivo guiño a Maradona, el feliz cumpleaños colectivo con Messi y la gambeta de Aimar a las ojotas de Boca

En su discurso final, el ex jugador de Boca Juniors hizo una mención especial a Diego Maradona.

Ocho años y medio después de su retiro y ya en su rol de vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme vivió su partido homenaje a pura emoción. El equipo representativo del Xeneize derrotó 5-3 al de la selección argentina, que contó con los campeones del mundo Lionel Messi, Lionel Scaloni, Ángel Di María y Leandro Paredes (que en el segundo tiempo se cambió de camiseta), pero el resultado fue sólo una anécdota. Antes, durante y después de la fiesta hubo momentos de profunda nostalgia y sentimiento, además de las grageas de talento que ofrecieron las estrellas en una Bombonera repleta.

Tras el encuentro exhibición y los abrazos y felicitaciones, en la mitad del campo apareció una torta enorme con los colores de Boca y velas en una punta y otra de la misma. Si bien tenía las iniciales JRR, tenía dos destinatarios. Es que este sábado 24 tanto Román como Messi cumplieron años (45 y 36, respectivamente), por eso todo el estadio les cantó la canción por el aniversario. Luego, vieron cómo el momento se coronó con fuegos artificiales.

Ya en el discurso final de Riquelme, cargado de agradecimientos, a sus compañeros, entrenadores y familia, el hoy dirigente tuvo sentidas palabras para la Pulga y Diego Maradona, con el que tuvo una relación intensa y luego se enemistó. “Desde el primer partido hasta el último tuve la suerte de que me han ovacionado. He sido un afortunado, me tocó jugar con el más grande que vi de chiquito, que fue Maradona”, dijo. Y sorprendió poniéndose una camiseta auriazul con la palabra Maradona en el dorsal. Tal fue la ovación que tuvo que cortar la alocución. El “vale diez palos verdes, se llama Maradona” atronó en continuado. El gesto hizo recordar al del propio Diego en su despedida en 2001. Aquella vez, el Diez se quitó la Celeste y Blanca y debajo tenía una de Román.

“Después pasó el tiempo, me puse más viejo, pero tuve la suerte de jugar con alguien increíblemente grande. No sé si es más que Maradona, no sé si es menos, pero tuve la suerte de jugar con los dos. Sé Enano que tenías que ir de vacaciones, le pido disculpas a tu familia que se tuvo que quedar un par de días más, para todos los Bosteros tenerte acá es inolvidable. Espero que la hayas pasado muy bien. Te quiero mucho”, le dedicó a Messi.

Del homenaje participaron varios jugadores con arraigo en River Plate, que que han entablado una relación de amistad y respeto con Riquelme. Por ejemplo, Lucho González, al que llamó Román a uno de sus hijos. También Javier Saviola. Y Pablo Aimar. El Payasito, campeón del mundo Sub 20 junto a JRR en Malasia 97, fue parte del elenco albiceleste. El cordobés, ayudante de campo de Scaloni en el seleccionado que se consagró en Qatar, se divirtió y hasta se permitió bromear en el vestuario.

Es que cuando Sofía Martínez, periodista de la TV Pública, entró a camerinos para reunir testimonios, detectó que en el casillero del Payasito (o Payito, tal su apodo original luego deformado) había dispuestas dos ojotas con los colores azul y oro. Y se dio un diálogo imperdible.

-Veo que tenés las ojotas, yo no quiero entrar en polémicas, jamás ha sido mi intención,

-No, están ahí, están ahí

-¿Te las vas a poner?

-No, no. Hoy me ducho con botines, ja.

Y cerró la escena corriendo los pies.

La reacción de Pablo Aimar cuando vio las ojotas de Boca que le dejaron en el vestuario

