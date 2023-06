Los mejores memes del partido homenaje de Riquelme: Leo Franco, Messi, Bermúdez y Serna en el centro de las bromas

El partido homenaje a Juan Román Riquelme tuvo su lado paralelo en las redes sociales ya que hubo millones de fanáticos que siguieron el encuentro por televisión y reaccionaron en Twitter ante cada acontecimiento. Como suele ocurrir, el humor sobresalió entre los comentarios con los tradicionales memes.

Obviamente, hubo muchas bromas con respecto a la presencia de Lionel Messi en La Bombonera, sobre todo por aquellos hinchas de Boca Juniors que lo destacaban con orgullo. Además, hubo muchas imágenes en alusión a la presencia de tantas estrellas juntas, hecho que emocionó a varios fans del fútbol en general

Pero, lo más gracioso llegó cuando comenzó el partido entre la selección argentina, conformada por ex jugadores de la albiceleste, y las glorias del Xeneize. Una entrada del Patrón Bermúdez a Pablo Aimar despertó la creatividad de los usuarios que recordaron la patada de Juan Krupoviesa al Rolfi Montenegro, y el fastidio por las atajadas de Leo Franco a Riquelme también desataron varios memes. Los que no fueron perdonados por los internautas fueron Blas Giunta, Chicho Serna y el Chelo Delgado, quienes ya no ostentan el físico que lucían cuando eran jugadores profesionales.

Los mejores memes

