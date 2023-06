Revelaron detalles desconocidos de cómo River descubrió a Julián Álvarez: “Le mentí al padre, pero fue por una muy buena razón”

Álvarez anotó 54 goles y cosechó seis títulos en River. Gabriel Rodríguez fue el responsable de aprobar su fichaje en Inferiores

Julián Álvarez se convirtió en el hombre de las medallas. En la temporada que acaba de finalizar, por caso, conquistó el campeonato del mundo con la selección argentina y la triple corona con el Manchester City (Premier League, FA Cup y Champions). A los 23 años, el delantero surgido de River Plate acumula 13 títulos y justifica segundo a segundo los más de 20 millones de dólares que los Ciudadanos pagaron por él. Su incorporación a Núñez a los 16 años fue a todas luces un acierto de la cantera, un hecho que tuvo sus curiosidades, algunas de ellas desconocidas, hasta que salieron a la luz en la voz de Gabriel Rodríguez, histórico formador de la institución, que fue quien le puso la firma a su fichaje.

Rodríguez, que también participó en la detección de nombres como Andrés D’Alessandro, Javier Saviola y Enzo Fernández -y también tuvo una destacada labor en San Lorenzo- contó los entretelones en una columna en The Coaches Voice. “Lo llamé por teléfono y ahí me sorprendió que atendiera la llamada desde la cabina de un camión. Resulta que el padre de Julián manejaba camiones, transportando mercancías agrícolas por distintas rutas de Argentina”, prologó.

“Yo me presenté. Le dije que era el coordinador de fútbol infantil de la academia de River Plate, que había visto a su hijo jugar y que me parecía un chico muy interesante para ingresar en el club. Tres mensajes enunciados de manera seguida y directa”, continuó. “El padre de Julián no pudo creer la conversación. Creo que incluso dudó de que realmente fuera cierto lo que contaba. Pero sí lo era. Lo que no era cierto es que yo hubiera visto a su hijo jugar. Esa fue la mentira”, se autoincriminó en el relato.

“La persona que vio a Julián, y por lo tanto, lo descubrió para el fútbol profesional fue Alfredo Alonso”, confesó Rodríguez sobre el detector de talentos que le había pasado el dato. “Alfredo me contó que había ido a hacer una prueba a Embalse, en Córdoba, y ahí vio a Julián. ‘Juega bárbaro’, me dijo. Después me dio algunos detalles de él, pero realmente no me hizo falta saber nada más para saber que me hablaba de un jugador distinto, porque yo tenía plena confianza en Alfredo, aunque ya no formara parte de la red de captadores de River Plate”, se explayó.

El profesional en ese entonces era integrante de la red de Argentinos Juniors. ¿Por qué tocó el timbre en River, su ex hogar? “Argentinos Juniors no tenía la estructura que sí tiene River en su fútbol formativo, como tampoco la capacidad para poder albergar a Julián al menos una semana para las pruebas. Alfredo estaba enojado porque Argentinos no podía darle la manutención al chico. Ante eso, yo le pedí el teléfono del padre de Julián: ‘Lo voy a invitar a probarse en River sin haberlo visto jugar””, describió el modus operandi.

Luego volvió al diálogo con Álvarez senior: “Después de mi presentación y de su incredulidad, continué diciéndole que me gustaría que Julián fuera a conocer la academia y a hacer unos entrenamientos con nuestras divisiones: ‘He visto muy buenas condiciones en él y realmente creo que podría cubrir un lugar dentro de la institución’. Su respuesta fue que le dejara hablarlo en casa con la señora y Julián. Después de eso, me llamaría. Y un día después, lo hizo para decirme que ‘sí’”, fue el empujón a la puerta de la Banda. “Solo diez minutos después de empezar la prueba, lo mandé a fichar”, concluyó Rodríguez, aunque aclaró que el caso del delantero no es habitual: “No todos los jóvenes llegan a la Academia de River como él”.

Aquel suceso se dio en 2015. Antes, de Calchín se había probado en Real Madrid (durante un mes), Boca lo había tentado y Argentinos lo quería, pero sin darle plaza en la pensión. Después del despegue en River, bajo la tutela de Marcelo Gallardo, el camino conocido. La Selección, la participación en el título de la Copa América, el pase al Manchester City, los cuatro goles y la titularidad en la Albiceleste que se consagró en el Mundial de Qatar, los elogios de Guardiola y el exprimido de cada minuto en campo con los Ciudadanos. Una carrera impactante que recién comienza.

