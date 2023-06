La cláusula por la economía del club y su salario comparado con otras figuras: los secretos del contrato de Gündogan con el Barcelona

Ilkay Gündogan posó con la camiseta del FC Barcelona (Foto: Instagram)

El Manchester City se coronó campeón de la Champions League por primera vez en su historia con un plantel repleto de talento. Bajo la batuta de Josep Guardiola, el cuadro inglés derrotó 1-0 al Inter de Milan en Estambul y redondeó una temporada para el recuerdo junto con el título de la FA Cup y la Premier League. Sin embargo, uno de los pilares del equipo decidió marcharse en condición de libre y este lunes se confirmó el traspaso a su nuevo club: Ilkay Gündogan al FC Barcelona.

El alemán oficializó en redes sociales el siguiente paso en su carrera profesional y el blaugrana ya le dio la bienvenida. Según informaron diversos medios españoles, el volante tendrá una cláusula de salida de 400 millones de euros y firmará hasta el 30 de junio de 2025 con posibilidad de optar a un año más. Además cobrará cerca de 10 millones de euros netos por temporada y se posicionará en el promedio del plantel

El mejor pago de la escuadra es el polaco Robert Lewandowski con 18 millones de la moneda europea cada año y completan el podio Frenkie de Jong en segundo lugar con 14 millones y cierra Ousmane Dembélé junto a Raphina y Ansu Fati con 12 millones cada uno. Tras las salidas confirmadas de Sergio Busquets y Jordi Alba (ambos estaban por encima de los 10 millones de euros), Ilkay se convertirá en el sexto futbolista con mejor salario del plantel.

Los problemas económicos del Barcelona son una realidad por lo que el club catalán deberá mantenerse activo en el mercado para generar ventas y así poder anotar a Gündogan en los libros de La Liga. Por eso Ilkay ya tiene en su poder la promesa por parte de presidente Joan Laporta de que si para agosto no está inscrito, será devuelto al mercado en condición de libre para que busque una nueva camiseta. Dentro de los pretendientes por el mediocampista que quedaron en el camino aparece el Manchester City, que quería retenerlo, Arsenal y diversas ofertas millonarias desde Arabia Saudita.

Ilkay aprovechó su salida para escribir una carta abierta en agradecimiento al conjunto celeste y contó detalles de la intimidad del reciente plantel campeón de Europa. Entre los detalles que destacó puntualiza en el papel que tuvieron las parejas de cada uno de los jugadores para organizar reuniones por fuera de los horarios de entrenamiento, que lo apodaban Zidane en las prácticas por su calidad técnica y se detuvo a darle importancia a la obsesión que tenía en lograr levantar la Champions League.

Además, dedicó un párrafo entero para explicar el personaje de Jack Grealish. “Sólo quiero decir que algunos medios de comunicación malinterpretan a Jack Grealish. Es uno de los tipos más agradables que he conocido en el fútbol. Es muy divertido estar con él y es tan humilde y puro. Me alegré mucho de su éxito esta temporada, porque sé lo que es llegar a un gran club por mucho dinero, con toda esa presión. Ha trabajado muy duro para llegar a otro nivel esta temporada, y ha estado fantástico con nosotros”, redactó Ilkay.

En el momento de darle las gracias a Pep, recordó cuando una lesión en la rodilla lo hizo pensar que las negociaciones entre el Manchester City y el Borussia Dortmund podían derrumbarse: “Me preocupaba mucho que el City se retirara del acuerdo por mí. Pero Guardiola me llamó por teléfono y me dijo: ‘No te preocupes, esto no cambia nada. Te queremos aquí. Te esperaremos tardes lo que tardes’. Me imagino lo que pensaron los aficionados cuando este de nombre gracioso llegó a Manchester por mucho dinero y andaba rengo con muletas en la presentación”.

Las estadísticas finales de Ilkay con la camiseta del Manchester City (Foto: Instagram)

A la hora de elegir el siguiente paso en su carrera, la única posibilidad siempre fue el blaugrana. “Si me iba a mudar, sólo había un club en el mundo que tenía sentido. Era el Barcelona o nada. Desde pequeño soñaba con vestir esa camiseta algún día. Será un reencuentro con mi viejo amigo Lewa, y me hace ilusión jugar a las órdenes de otro entrenador al que admiro desde hace mucho tiempo. Cuando Xavi y yo hablamos del proyecto, me pareció muy natural. Veo muchas similitudes entre nosotros como personajes y en nuestra forma de ver el juego”, cerró Gündogan sobre su decisión.

