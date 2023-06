Cuti Romero publicó una singular postal de sus vacaciones en Indonesia y sus compañeros de Argentina no lo perdonaron: “Tarzán”

La foto de Cuti Romero en Indonesia que despertó las bromas de sus compañeros

Llegó la hora de descomprimir la presión de toda la temporada y disfrutar un merecido descanso para los futbolistas que alzaron la Copa del Mundo con la selección argentina en Qatar. Tras la gira con dos amistosos por Asia con la albiceleste, tres figuras del plantel decidieron quedarse en Indonesia tras enfrentar al combinado local el lunes pasado e iniciar en ese país sus vacaciones.

Te puede interesar: Rituales en Indonesia, paseos por Disney y asados en Mar del Plata: el álbum de fotos de las vacaciones de los campeones del mundo con Argentina

Nicolás Tagliafico, Guido Rodríguez y Cristian Romero fueron los que eligieron conocer en profundidad a una nación culturalmente atractiva. Los tres fueron mostrando distintas escenas de sus días en Bali, pero fue una postal en particular del Cuti la que despertó una serie de bromas entre algunas de las estrellas que alzaron la corona en el Mundial durante diciembre del 2022.

Las vacaciones de Cuti Romero en Indonesia

Con una singular camisa floreada y sentado mirando fijo a cámara sobre una hamaca repleta de flores, el defensor del Tottenham abrió uno de los últimos posteos en Indonesia. “Hermosos días con vos amor mío. Gracias bali por todo. Te amo”, escribió en una de las publicaciones que subió para mostrar distintas escenas de sus días en Asia.

Te puede interesar: La llamativa reacción de Facundo Buonanotte cuando se enteró que iba a ser titular ante Indonesia

Pero fue esa foto en particular la que sacó a relucir el humor del plantel albiceleste. “¡Pará Tarzán!”, le firmó su compañero de defensa Nicolás Otamendi con un emoji de risas. “Bancame vos”, le pidió con humor Romero. “¿Qué haces?”, le planteó el lateral Nahuel Molina. En otro comentario, Paulo Dybala buscó complicidad con Lisandro Martínez: “¡Es un montón! ¿@lisandromartinezzz no vas a decir nada?”. Y Licha se subió a las cargadas: “¡Está en un 15!”. Enzo Fernández no le dejó pasar el look y la postal: “Te quiero Cuti”, escribió después de una extensa carcajada.

Algunos de los comentarios de sus compañeros de la selección argentina

El futbolista de 25 años que milita en el Tottenham de Inglaterra disfrutó del descanso en Indonesia en compañía de su pareja Karen Cavaller.

Te puede interesar: Estallaron los memes tras el triunfo de Argentina frente a Indonesia: del “sin Messi” que se volvió viral a Garnacho cantando el himno

Cabe destacar que Otamendi decidió empezar sus vacaciones en Argentina a la espera de retornar al Benfica de Portugal, donde renovó el contrato y es un hecho que tendrá como compañero a Ángel Di María. otro que eligió permanecer en el país es Molina, quien está actualmente en Embalse (Córdoba) de donde es oriundo. Dybala, mientras tanto, se encuentra en Miami y se mostró en las últimas horas junto con el defensor Marco Senesi, quien otra vez aparece en el radar de Italia.

LAS VACACIONES DEL CUTI ROMERO

Cuti Romero y su pareja en Indonesia

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Seguir leyendo: