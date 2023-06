Ovación y triunfo: así fue la vuelta al tenis de Juan Martín del Potro luego de 16 meses

Juan Martín del Potro volvió a jugar al tenis luego de 16 meses. Fue en una exhibición en China y ganó junto a Carlos Moya en un partido de dobles (Agustín Ceñal)

Un ejemplo de resiliencia deportiva es Juan Martín del Potro, que este jueves volvió a jugar al tenis luego de 16 meses. Fue en una exhibición en China, donde el ex número tres del mundo participó en dobles junto al español Carlos Moyá (número uno del ranking en 1999): vencieron por 7-6 (5), 1-6 y 11-9 al ruso Marat Safin (número uno en 2000) y otro español David Ferrer (número tres en 2013). El resultado es anecdótico ya que lo más importante fue el regreso del tandilense, que a sus 34 años vuelve a ilusionar a todos los amantes de la raqueta en la Argentina.

Pasaron 499 días desde su última vez dentro de una cancha y este retorno fue un volver a vivir luego de las cuatro operaciones por lesión en la rótula de su rodilla derecha y otras cuatro en su muñeca: se dio en febrero de 2022 perdió ante otro bonaerense, el azuleño Federico Delbonis le ganó por 6-1 y 6-3 en el ATP 250 de Buenos Aires.

El ganador del US Open 2009 formó parte de la agenda en el primer día del Torneo Internacional de Maestros de Tenis de Hangzhou y compartió pareja con Moyá (uno de los entrenadores de Rafael Nadal) y se impusieron luego de una hora y trece minutos.

Delpo llegando exigido a una pelota (Getty Images)

A Delpo se lo vio sonriente todo el tiempo. Ingresó de la mano de un niño en medio de una lluvia de aplausos. Luego disfrutó cada punto y en un marco descontracturado tuvo un impacto emotivo en el que se dejó llevar en una jornada muy especial para él.

Tras el partido, La Torre de Tandil contó que “este un momento muy especial. Volver a entrar en una cancha y ante tanto público en las tribunas es algo que me llena de alegría”.

Cabe recordar que el segundo tenista más importante en la historia detrás de Guillermo Vilas toma este evento como una prueba. Quiere tantear para ver si puede jugar el US Open, certamen que ganó en 2009 y que se llevará a cabo entre el 28 de agosto y el 10 de septiembre.

“No sé si estaré al 100 por ciento o no, pero, al menos, si mi último partido de tenis tiene que ser este año, quiero que sea en el US Open. Trabajaré duro por última vez, tal vez, en mi carrera, y luego nunca se sabe. Dios decidirá si estoy listo o no”, reconoció Delpo hace unas semanas.

Los festejos de del Potro con Moyá (Getty Images)

“La verdad es que mi salud y mi físico me están enviando mensajes que no son compatibles con mi expectativa. Pero todos los días me levanto para poder satisfacer mi deseo de poder entrar a esa cancha. Después si el cuerpo me dice que no me acompaña, lo voy a escuchar y respetar. En este proceso no escucho a nadie decirme ‘no lo hagas’. Todas las mañanas me levanto, voy al kinesiólogo, hago la dieta, me doy el masaje. Y lo haré hasta que anuncie si juego o no. El cuerpo dirá”, admitió Delpo, que no requiere de una invitación para actuar en Flushing Meadows ya que podría recurrir al ranking protegido.

Respecto de esta exhibición que se realiza en Asia, se espera que del Potro participe otra vez este sábado junto a Xiaofei Wang (China, 20 años, N°762 del Ranking ATP) ante Ferrer y He Yecong (China, 29 años, inactivo desde 2020). Además también competiría el domingo al lado de Li Zhe (China, 36 años, N°1305T) frente Safin y He Yecong.

Del Potro, ganador de las medallas de plata en los Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016 y de bronce en Londres 2012, llegó en agosto de 2018 a su mejor posición histórica en el escalafón, cuando se ubicó tercero por tres semanas consecutivas. En 2016 también formó parte del equipo que ganó la única Copa Davis para Argentina.

