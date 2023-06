Las perlitas del segundo partido de Garnacho en la Selección: de su pasión en el himno argentino a la chance que tuvo al final

Así cantó el himno Alejandro Garnacho (@TyCSports)

La selección argentina cerró su gira de amistosos por Asia con una cómoda victoria por 2-0 frente a Indonesia con goles de Leandro Paredes y Cristian Romero. Los dirigidos por Lionel Scaloni no contaron con las presencias de Lionel Messi, Ángel Di María y Nicolás Otamendi por decisión del cuerpo técnico, por lo que los hinchas se ilusionaron con ver a Alejandro Garnacho desde el inicio del encuentro. Sin embargo, el extremo del Manchester United ingresó en la segunda mitad y de todas formas se llevó el foco de las cámaras.

Antes del pitazo inicial en el Gelora Bung Karno Stadium de Yakarta, se entonaron los himnos de ambos países y en las redes sociales se hizo viral el momento en el que la transmisión mostró a Alejandro cantando las estrofas nacionales. “O juremos con gloria morir”, se leyó en los labios de Garnacho que ingresó a los 14 minutos de la segunda parte en lugar de Nicolás González y fue la primera vez que Scaloni puso a dos jugadores de 18 años dentro del campo al tener a Facundo Buonanotte en cancha.

La promesa de los Red Devils jugó el mano a mano contra el capitán de Indonesia Asnawi Bahar y le costó lograr progresar en sus jugadas individuales por la cantidad de defensores que llegaban constantemente a reforzar la marca. Sobre el final pudo escaparse en dos oportunidades y sumó su primer remate al arco. Tras una combinación con Thiago Almada, el volante del Atlanta United asistió a Garnacho que definió algo ajustado y el arquero Ernando Ari Sutaryadi tapó con su pie izquierdo.

La chance de Alejandro Garnacho para marcar su primer gol con Argentina

Alejandro sumó un total de 46 minutos entre los partidos frente a Australia e Indonesia y quedó a un encuentro de quedar blindado de por vida para la selección argentina. “Yo no dudé nada porque me siento argentino, porque soy argentino. Apostaron por mí y yo lo tenía claro, es una Selección muy grande y una oportunidad muy buena. No me hace falta jugar tres partidos, si no debuto esta gira no importa: yo ya sé que quiero estar con Argentina”, explicó en el inicio de la gira en charla con TyC Sports.

La próxima ventana FIFA tiene como fecha del 4 al 12 de septiembre y marcará el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026. En la primera jornada la Albiceleste será local frente a Ecuador como local y, de no mediar inconvenientes, podría significar el primer duelo oficial de Garnacho en territorio nacional con la Selección Mayor.

