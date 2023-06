Horas decisivas para el futuro de Marcelo Gallardo: negocia su arribo como entrenador del Olympique Marsella

Marcelo Gallardo dejó el banco de suplentes de River Plate hace ocho meses (Foto: Franco Fafasuli)

A ocho meses de su adiós de River Plate, Marcelo Gallardo definirá en las próximas horas si tendrá su primera experiencia en el fútbol europeo como entrenador: está evaluando la oferta del Olympique Marsella para estar al mando del equipo de la Ligue 1, que además disputará la próxima edición de la Champions League.

El diario digital partidario Le Phoceen aseguró que el argentino dio el visto bueno a la oferta de esa entidad y desembarcará en el país en las próximas horas para firmar el contrato. Sin embargo, otros medios de resonancia como RMC advierten que aún no hay respuesta: “El club niega cualquier acuerdo con el técnico argentino. El club está en contacto también con al menos uno o dos entrenadores más”.

El Muñeco podría volver a un país que supo verlo brillar como futbolista con las camisetas del Mónaco (1999-2003) y del PSG (2007-08), pero esta vez para sumar la tercera excursión como entrenador luego de su inicio en Nacional de Uruguay (2011-12) y su fructífera estadía de ocho años y medio en River Plate.

“No soy el tipo de persona que simplemente se unirá a cualquier club porque quiera entrenar en Europa. Esa no es mi manera de operar. Necesito encontrar un lugar que me haga sentir algo. Necesito un sentido de identificación. Si no lo consigo, no tengo ningún problema en continuar con lo que estoy haciendo ahora”, había dicho semanas atrás en una entrevista con el medio The Athletic.

El DT de 47 años había estado al mando del Millonario por última vez el pasado 13 de noviembre del 2022 cuando el equipo venció 4-0 al Betis de España en un amistoso que se desarrolló en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Si acepta la propuesta francesa, se pondrá al mando de un club que es uno de los máximos ganadores del torneo local con 9 títulos detrás de PSG (11) y Saint-Étienne (10), pero que además le dará un desafío extra: disputar la próxima edición de la Champions League.

Entre aquel día de noviembre hasta estas tratativas en Francia, Gallardo tuvo una actividad de exhibición durante enero del 2023 cuando se hizo cargo del combinado de jugadores de Al Nassr y Al Hilal de Arabia Saudita –con Cristiano Ronaldo como estrella– para enfrentar en un amistoso al PSG de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar.

Gallardo dirigió en un amistoso a un combinado de figuras de Arabia Saudita

El Marsella, que desde el 2010 no gana la Ligue 1 y su última coronación fue en el 2012 en la Copa de la Liga de Francia, cuenta con una distinción única en su país: conquistó la Champions de la temporada 1992-93, algo que ningún otro equipo de ese país pudo hacer hasta el momento. El detalle es que dos años antes había perdido la final de 1991 por penales contra Estrella Roja.

De todos modos, el equipo que busca tener a Gallardo en su banco deberá obtener el boleto a la fase de grupos de la Champions ya que tiene que afrontar primero la tercera ronda clasificatoria, el último filtro antes del arranque definitivo del máximo certamen europeo. A la espera que se inicien las fases preliminares, el elenco francés ya sabe que en esta ronda clasificatoria también estarán PSV de Países Bajos, Rangers de Escocia, Sporting Braga de Portugal, AEK Atenas de Grecia, Sparta Praga de República Checa, Sturm Graz de Austria y TSC de Serbia.

Actualmente la institución tiene entre sus filas al defensor argentino Leonardo Balerdi (24 años) –que está en la gira por Asia con la selección de Lionel Scaloni actualmente– y al chileno Alexis Sánchez (34 años), con un buen paso por River Plate en 2007-08. También cuenta con el experimentado Dimitri Payet, uno de los grandes referentes del OM que a los 36 años transita sus últimos pasos como profesional.

Tras culminar tercero en la última Ligue 1 con 73 puntos detrás de PSG (85) y Lens (84), el Marsella ostenta dos subcampeonatos recientes en la temporada 2019-20 y 2021-22, ambos detrás del París Saint Germain. Este último con el argentino Jorge Sampaoli como entrenador, quien estuvo dos temporadas en la entidad (2020 al 2022) y guió al equipo también hasta las semifinales de la Conference League, la competencia internacional de tercer orden en ese continente.

El otro antecedente de este tipo fue con la presencia de Marcelo Bielsa en el banco de suplentes, que llegó en el 2014 y se marchó a mediados del 2015.

Este club, que tuvo entre sus filas al uruguayo Enzo Francescoli a comienzos de los 90 y vio brillar a otro ex River como Lucho González hace una década, disputó la última Champions League pero no pudo ir más allá de la fase de grupos tras terminar último de la zona que compartió con Tottenham, Eintracht Frankfurt y Sporting de Lisboa. Esto se había repetido en su participación anterior, durante la 2020-21, cuando se marchó como colista del Grupo C que también protagonizaron Manchester City, Porto y Olympiakos.

Cabe destacar que la conexión riverplatense del OM también suma al Toto Berizzo, el Beto Alonso o el Rolfi Montenegro, por citar algunos casos.

