El crudo relato del futbolista Zinchenko tras visitar Ucrania por primera vez desde la guerra: “Fue aterrador”

Oleksandr Zinchenko recorrió algunas zonas destruidas de Ucrania junto a Andriy Shevchenko

Oleksandr Zinchenko regresó a Ucrania por primera vez desde la invasión de Rusia y vivió pudo encontrarse con el dolor de su gente. El futbolista del Arsenal, que organizará un partido a beneficio en Londres para recaudar fondos para su nación, recorrió las calles de Chernihiv y recogió testimonios de quienes se han “acostumbrado” a vivir con el horror.

“Vivir durante una semana con todos ellos, en esas condiciones, en la situación actual en Ucrania, fue aterrador”, comentó en declaraciones publicadas por el sitio United24 que busca visibilizar los problemas que esta guerra ha causado al país europeo. “Esto es una guerra, una guerra de verdad. Pero entendí una cosa: que la gente en Ucrania se acostumbre a esta rutina y siga con su vida, es increíble”, concluyó el ex Manchester City después de haber recorrido algunas localidades de su nación.

Zinchenko, que estuvo acompañado por el ex futbolista Andriy Shevchenko, hizo un relato crudo de lo que le dejó su semana en su país natal: “Lo que el ejército ruso está haciendo en este momento es enviar muchas bombas y cohetes durante la noche. Desde la 1 am hasta las 5 am, tal vez piensen que la gente estará durmiendo y tratando de mantener a nuestra gente con miedo. Imagínate tratar de dormir toda la noche con tus bebés y luego, de repente, suena una sirena. Tienes que despertarte, ir bajo tierra al búnker y esconderte. De lo contrario, corre un gran riesgo de perder la vida o la casa. Nunca se sabe dónde puede caer la próxima bomba o misil”.

Zinchenko y Shevchenko en la escuela que buscarán reconstruir

Además, se refirió a la destrucción de la represa en Kherson que causó inundaciones en varias ciudades y al menos 10 muertos: “Las historias que escuché, ni siquiera puedo explicarlas. Algunas personas no tienen la oportunidad de salir de sus casas porque el agua ya está muy alta. Una historia aterradora que escuché fue sobre una mujer que sostenía a dos bebés pequeños, nacidos hace solo unos meses. Estaba en el techo con dos de ellos, aferrándose a la última piedra e intentando sobrevivir. Desafortunadamente, ella, y los niños, no lo hicieron. Al escuchar estas historias, historias reales, no de Internet, solo piensas: ¿para lograr qué?”.

Durante su viaje mantuvo una reunión con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski en el que los deportistas acordaron la recaudación de fondos para una escuela en Chernihiv que quedó destruida tras un ataque ruso. El partido a beneficio se disputará en el estadio de Stamford Bridge, propiedad del Chelsea, y servirá para reunir el dinero necesario para reparar el instituto de educación secundaria Myjailo-Kotsiubynskyi que fue destrozado por los ocupantes rusos en marzo de 2022.

“He visto los daños en la escuela. Hablé con los niños que estudian en la escuela y algunos de ellos habían visto al ejército ruso en sus casas. Algunos de ellos estaban robando, algunos de ellos estaban haciendo otras cosas de las que no quiero hablar. Estas fueron historias reales reales de los niños. Yo estaba en shock. Los niños no pueden mentir, simplemente dicen la verdad”, reveló.

Zinchenko ha tenido que acostumbrarse a jugar al fútbol mientras su país está en guerra y sus seres queridos sufren, pero explicó que su rol dentro de la cancha puede ser clave para la difusión de los horrores que padece su nación. “Desde la invasión perdí la cabeza, pero aún así mi familia y yo tenemos que seguir adelante. Puedo ayudar desde aquí mucho más a mi país ya la gente, que si estuviera allí en este momento. Pero, prometo, que realmente quiero estar allí, incluso ahora, porque la semana pasada cuando llegué allí, simplemente entré y solo quería estar allí. Y seguro que después del fútbol me voy a vivir a Ucrania”.

Los escombros de lo que supo ser un centro de aprendizaje para jóvenes

El jugador de 26 años que ahora se destaca en la Primer League de Inglaterra comenzó su carreara en un club ruso, el FC Ufa, y contó que ha terminado su relación con los compañeros de aquel equipo. Es que el ucraniano contó que desde el comienzo de la invasión no ha recibido ningún tipo de mensaje de apoyo: “No supe nada de ellos desde la invasión. Juro que si esto pasara con mi país y mi país invadiera a alguien más, yo sería uno de los primeros en gritar por esto. Nunca volvería a mi país, nunca. Imagínese si todos esparcieran esta información, que dice: ‘paren’. la situación cambiará un poco, seguro”.

Además, aseguró que en el futuro habrá consecuencias para Rusia. Pero no habló de multas ni de castigos políticos, sino de consecuencias sociales: “Pagarán con la reputación. En todas partes del mundo, si muestras tu pasaporte ruso, todos te mirarán de manera diferente”.

