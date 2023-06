“Yo le enseñé”: El desopilante encuentro entre Julián Álvarez y Kun Agüero en los festejos del Manchester City

El desopilante encuentro entre Julián Álvarez y Kun Agüero en los festejos del Manchester City

El Manchester City hizo historia en Estambul. A dos años de la derrota en la final contra el Chelsea, el equipo de Pep Guardiola rompió el maleficio en el máximo torneo de clubes de fútbol en el mundo y se consagró campeón de la Champions League tras vencer al Inter en una definición apasionante. Gracias al gol de Rodri, el elenco inglés ganó 1-0 y consiguió el tan ansiado triplete en la temporada, tras la conquista de la FA Cup y la Premier League.

A pesar de que no vio acción en la final, uno de los actores importantes que tuvo el City en la consagración fue Julián Álvarez. El argentino, que completó su primera temporada en el fútbol de Inglaterra, fue un talismán para los Ciudadanos. Su aporte fue valioso a lo largo de la campaña y hasta el propio DT lo remarcó.

Una vez que se terminó el encuentro, el equipo de Manchester festejó el título rodeado de sus familiares y amigos. Así fue el caso de La Araña, que compartió el campo de juego con su pareja Emilia Ferrero, después que le entregaron al plantel campeón las medallas. Pero el que apareció para unirse a la celebración del City fue un ex jugador del club.

El Kun Agüero, que fue parte de la transmisión de ESPN durante los días previos a la final y que reaccionó en vivo a lo que sucedió durante el encuentro en compañía de Carlos Tevez para la señal, bajó de la zona para periodista y se puso a conversar con el ex delantero de River Plate. Acompañados por una persona del staff, el ex atacante elogió a Álvarez (“El más joven en hacer un gol en una semifinal de Champions”) cuando apareció una de las personas cercanas a Guardiola en el club casi a los gritos.

“Boludo, tiene más medallas que vos… Tiene más medallas que vos”, dijo el español en tono gracioso. “Pero, pero yo le enseñé”, respondió entre risas el Kun y se estrechó en un abrazo que generó un momento divertido en medio de los festejos del campeonato para los de Manchester.

Julián Álvarez con el trofeo de la Champions League que ganó el Manchester City (REUTERS/Dilara Senkaya)

Justamente, el futbolista oriundo de Calchín no dejó pasar la chance de hablar sobre lo que significó para él esta nueva consagración tras su primera temporada con el City. “Es muy poco tiempo el que llevo acá, pero la verdad que fue una temporada magnífica, increíble, en lo personal no sólo por la victoria, sino porque crecí mucho como jugador y como persona. Era un desafío para mí venir a otro país, a otro fútbol. La verdad que me recibieron muy bien, me ayudaron mucho y hoy terminamos la temporada de la manera que queríamos, ganando todo”, reconoció Julián.

El ex atacante del Millonario convirtió tres goles en 10 presentaciones (cuatro como titular y seis como suplente), y se ubicó detrás de Erling Haaland (12) como uno de los goleadores del equipo en la Champions League junto con Bernardo Silva y Riyad Mahrez.

“Ahora estoy muy contento, fue un año increíble. Tengo que ir a la Selección, sumarme ahí, después vacaciones y después veremos cómo sigue”, agregó en relación a lo que se será su futuro inminente cuando, una vez que pasen los festejos con su club, viaje con destino a Beijing, China, para sumarse al seleccionado argentina para los próximos amistosos.

