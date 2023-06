Hackearon el canal de YouTube de Ibai Llanos y lo reemplazaron con una foto de Elon Musk: “Me has jodido el domingo”

Le hackearon el canal de YouTube a Ibai Llanos

Ibai Llanos es conocido como uno de los streamers más famosos del mundo. El español, que con el tiempo se sumergió en el mundo del deporte, sobre todo en el fútbol, y ahora también es uno de las caras principales de la Kings League junto a Gerard Piqué y el Kun Agüero, fue víctima de un hackeó en las últimas horas.

Atacaron el canal de YouTube de Ibai y, en su lugar, pusieron como foto de perfil el logo de Tesla, la compañía de la cual es dueño Elon Musk. Al mismo tiempo, desaparecieron todos los videos que estaban en la red social y se activó una especie de evento en vivo en el cual se lo podía ver al magnate sudafricano dando una conferencia bajo el título “Elon Musk Live: Tesla’s Cybertruck debut and Production Insights”.

Una vez que Llanos se dio cuenta de lo sucedido, utilizó su cuenta de Twitter para quejarse en tono gracioso de lo que había ocurrido con su canal de videos. “Lo de que me hayas hackeado mi canal de youtube es algo que me toca las pelotas @elonmusk. me has jodido el domingo gilipollas”, escribió el streamer.

Hay que recordar que Musk, además de ser uno de los hombres más ricos del mundo, inversor y empresario, hace poco tiempo se transformó en el nuevo dueño de Twitter. Por ese motivo es que Ibai utilizó la red social para dejar asentado lo que había ocurrido con una de sus plataformas. En YouTube, suma unos 10 millones y medio de suscriptores.

La publicación de Ibai en su cuenta de Twitter

Hasta el momento se desconoce el formato que se utilizó para hackear la cuenta en la que el productor de contenido almacena los mejores videos de sus transmisiones en Twitch o material específico que sube a la red social. Tampoco si el contenido será recuperado por la aplicación o cómo afectará este ataque a los ingresos del streamer.

Varias horas después del ataque -el horario de publicación fue a las 11.27 AM en España-, el canal de YouTube mantiene su nombre “Tesla”, pero al menos el equipo de comunicación de Llanos pudo cambiar las fotos de perfil y de portada.

Hace algunos meses, Ibai se volvió viral luego de ser protagonista de un tenso momento junto al Kun Agüero. El ex delantero del Barcelona sufrió una “mini arritmia”, como él mismo lo definió, y utilizó su celular para chequear su salud. Al ver que el ídolo del Manchester City no contestaba ni seguía la conversación le preguntó qué pasaba. “Uff, creo que... (Chequea su celular) creo que me agarró una mini arritmia”, le confesó. En ese momento, la cara del youtuber de 28 años cambió radicalmente: “¿Ahora mismo? ¿Quieres que veamos a un médico?”.

“No, no”, le aseguró el Kun mientras se tomaba el pulso. “No, porque tengo un chip, y me va a detectar... mandaría la señal, porque capaz que es algo que pienso yo”, añadió.

