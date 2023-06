Cómo seguirá el futuro de Sebastián Villa en Boca Juniors tras ser condenado: la situación en el plantel, el otro juicio que afrontará y las posibilidades de ser vendido

El futbolista de Boca Juniors Sebastián Villa durante el veredicto en el Juzgado Correccional 2 de Lomas de Zamora (Télam)

Tras ser condenado a dos años y un mes de cárcel (pena de ejecución condicional) por los delitos de lesiones leves y amenazas contra su ex pareja Daniela Cortés, Sebastián Villa tendrá que afrontar diversas instancias desde lo judicial, personal y profesional que dilatarán el proceso que lo involucra desde 2020 cuando se inició el procedimiento legal contra su persona. ¿Qué decisión tomará el club con él? ¿Seguirá siendo tenido en cuenta por Jorge Almirón? ¿Hay chances de que sea vendido al exterior? ¿Cómo obrará su abogado tras la sentencia? ¿Cómo podría complicarlo su otra causa por denuncia de abuso sexual con acceso carnal?

Según pudo averiguar este medio, Boca Juniors –por el momento– no emitirá comunicados oficiales para referirse a la situación de Villa en el corto plazo. Tampoco está estipulado que el presidente Jorge Amor Ameal se exprese a través de conferencia de prensa, aunque sí habrá espacio para una reunión en las oficinas de la Bombonera junto a varios directivos que analizarán el caso. La institución de la Ribera tuvo distintos criterios respecto a dos casos similares: separó de su cargo a Jorge Martínez (ex entrenador del plantel profesional del fútbol femenino) tras la denuncia por acoso sexual por parte de una empleada del club cuando el caso tomó notoriedad pública pero no hizo lo propio con las denuncias contra Villa por violencia de género y abuso sexual con acceso carnal.

En el plano deportivo, Villa formó parte del equipo titular que Jorge Almirón paró en cancha anoche ante Arsenal en Sarandí (derrota 1-0 por la Fecha 19 de la Liga Profesional) y a esta hora es una incógnita si el cuerpo técnico lo tendrá en cuenta de cara al trascendental compromiso por la Copa Libertadores del próximo martes ante Colo Colo en la Bombonera. En principio, como Boca no querrá incurrir en una falta contra el derecho laboral del futbolista que tiene contrato hasta diciembre de 2024 y exponerse así a un juicio futuro, seguiría entrenándose con el resto de sus compañeros. Es decir que estará citado para las prácticas matutinas de mañana sábado, el domingo (cuando saldrá la citación de Almirón para el choque ante los chilenos) y lunes, día en que se concentrará el plantel.

En los últimos mercados de pases, Villa Cano tuvo algunos sondeos para ser comprado por clubes europeos, pero ninguna oferta llegó a buen puerto. O bien no se concretó oficialmente o estuvo lejos de lo pretendido por el Consejo de Fútbol. El ex extremo de Deportes Tolima extendió su vínculo con la institución hasta diciembre de 2024 y fue considerado por todos los entrenadores de turno con excepción de un tramo comprendido entre la eliminación de la Libertadores 2021 contra Atlético Mineiro, cuando presionó para ser vendido y se marchó a su país sin previo aviso (a eso le prosiguió una sanción extraoficial por la que no fue tenido en cuenta por varios partidos). En ningún momento Boca le colgó un cartel de intransferible y siendo pública su condena, puede resultar difícil que algún club pretenda contar con sus servicios en el futuro próximo.

La situación de Sebastián Villa tras la sentencia (Télam)

En paralelo al veredicto de la jueza Susana Dávalos en el Juzgado N°2 de Lomas de Zamora en el mediodía de hoy, la Justicia determinó una serie de requisitos a cumplir por el colombiano de 27 años hallado culpable de violencia de género: 1) fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato en forma bimestral; 2) abstenerse de mantener cualquier tipo de contacto con la damnificada y su grupo familiar; 3) abstenerse de usar estupefacientes y abuso de bebidas alcohólicas; y 4) asistencia de un tratamiento psicosocial.

¿A qué otras instancias puede recurrir el abogado de Villa luego de la condena sin cumplimiento efectivo? El letrado Martín Apolo tendrá siete días para apelar ese veredicto y 20 días para presentar un recurso de apelación. Infobae pudo constatar que ese recurso será utilizado por la defensa de Villa. Es decir que la Cámara de Casación recibirá el recurso y bien puede optar por ofrecer pruebas para un juicio, ordenar un nuevo juicio, confirmar la pena dictada hoy por la jueza Dávalos o absolverlo. Casación tendrá hasta seis meses para la revisión de la apelación de un caso que, si es considerado de alta complejidad, comprenderá un período de seis meses extras para su estudio. Por este motivo recién entre febrero y agosto de 2024 (ya que en enero hay feria judicial y se excluye ese mes del lapso mencionado) se conocería la sentencia definitiva.

Pero incluso si Villa recibiera el pulgar hacia abajo de la Cámara de Casación, entonces sus abogados podrían recurrir a una tercera instancia: la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Y hay una cuarta: la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Vale mencionar que como la sentencia está “en suspenso”, si Villa no cometiera más delitos en un plazo de cuatro años, la causa vencerá según el Código Penal. Pero como todavía está pendiente su denuncia por abuso sexual con acceso carnal, su prescripción tendrá interrogantes hasta que no quede resuelta esta causa. Si la denuncia por abuso sexual avanza y también es hallado culpable, entonces se unificarían las denuncias y recibiría una pena única que podría ser de efectivo cumplimiento.

