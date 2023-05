El as bajo la manga que guarda Piqué si recrudece el enfrentamiento con Shakira: “Lo tiene escrito por WhatsApp”

El as que Gerard Piqué tiene bajo la manga ante alguna reacción de Shakira que pueda llegar a perjudicar su imagen

A casi un año de la escandalosa separación de Shakira y Gerard Piqué ambos siguen escribiendo capítulos de una historia que parece no tener fin. Los idas y vueltas con gestos, fotos, lenguajes corporales dan cuenta de una guerra fría. Cada uno tiene sus cartas, pero en España afirman que el ex futbolista tiene un as bajo la manga que pondría en jaque a la cantante.

Primero la artista colombiana subió una foto en su cuenta de Instagram en la que aparece junto al DJ, compositor y productor Bizarrap, quien produjo su tema Session 53 en el que le tiró algunos dardos al padre de sus hijos y a Clara Chía Martí, la actual pareja de la leyenda del Barcelona.

En esa foto también se ve al rapero Duki y Shakira aparece haciendo el gesto “2″ con sus dedos, el mismo que Piqué hacía para dedicarle sus goles a la colombiana, ya que ambos nacieron un 2 de febrero. Esa publicación daría cuenta de una nueva canción de la cafetera y que quizá volvería a referirse a su ex.

El posteo de Shakira con Bizarrap y Duki y su gesto con los dedos

Esto no le habría caído bien al ex zaguero que media hora más tarde publicó su segunda foto junto a Clara Chía en su perfil de Instagram. Acto seguido, Shakira subió un breve video presenciando un partido de básquet en los Estados Unidos, ya que cabe recordar que se mudó a Miami junto a sus hijos, Sasha y Milán.

A propósito de los niños, a Piqué no le habría caído bien la intervención de ellos en el último tema de Shakira, Acróstico, pero -por ahora- el tema no pasaría a mayores, más allá de que el abogado del ex jugador le recomendó demandar. En El Programa de Ana Rosa, el periodista español Antonio Rossi, aseguró que Piqué tendría una baraja por jugar afectaría la imagen de la cantante.

“Tiene un as bajo la manga, aparte de decir que Shakira seguirá haciendo lo que ella crea conveniente, sin tener que informarle a Piqué cuando no crea que deba informarle, como en este caso (exposición de los niños en el tema Acróstico). Piqué no va a iniciarle acciones legales, primero porque el contexto es en Estados Unidos y que no es lo mismo que aquí. No quiere iniciar una contienda legal contra la madre de sus hijos”, explicó Rossi.

Shakira lanzó el video oficial de “Acróstico” con la participación de Milan y Sasha

“Pero, en el caso que la cosa se recrudeciera, tiene un as bajo la manga. Lo tiene por WhatsApp en un mensaje escrito por la propia Shakira y que Piqué tiene. Con ese mensaje podría afectar a la imagen de Shakira y con el que podría demostrar que la cantante no ha favorecido la relación de sus hijos con el padre una vez iniciado el divorcio”, agregó el periodista.

Luego de la separación en junio de 2022 luego de doce años y con dos hijos como fruto de su relación, las idas y vueltas entre Shakira y Piqué fueron constantes. Primero fue el ex futbolista el que más exposición tuvo y que no pudo evitar que saliera a la luz su vínculo amoroso con Clara Chía Martí.

A Shakira, por su parte, se la vio cerca del siete veces campeón mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, luego del Gran Premio de Miami. Ambos compartieron una cena y luego un paseo en barco. También apareció junto al actor Tom Cruise en el marco de la carrera en dicha ciudad estadounidense.

Más allá de sus declaraciones periodísticas sobre su ruptura con Piqué, las principales manifestaciones se dieron en sus últimos temas musicales y sus gestos en sus redes sociales son dardos indirectos hacia el padre de sus hijos, que podría contar con un as decisivo para la contienda mediática.

