La insólita expulsión del Huevo Acuña tras una picardía de Leandro Paredes: así fue el caliente final en Sevilla-Juventus por la Europa League

Sevilla volvió a clasificarse a una final de Europa League (la sexta en su historia) luego de un espectacular triunfo por 2-1 ante Juventus en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán y, en el medio de un cruce que tuvo varios condimentos, hubo una inesperada situación que involucró a dos futbolistas argentinos campeones del mundo: Leandro Paredes y Marcos Acuña.

Corrían el minuto 114 en tiempo extra cuando el Huevo fue a tomar el balón en la banda para sacar el lateral. El defensor neuquino demoró la ejecución y el árbitro Danny Makkelie le mostró la tarjeta amarilla. Acuña ya estaba amonestado, pero el juez no se había percatado, hasta que Paredes entró en escena para recordarle que debía expulsar a su contrincante. La tarjeta roja margina al ex jugador de Ferro y Racing de la final ante la Roma.

El Huevo, preso de la bronca e impotencia lanzó algunos insultos en el campo de juego hacia sus compañeros, recriminándoles que no se mostraron como opción de pase y que por tal motivo no pudo efectuar el saque de banda. En el banco de suplentes sevillano no podían entender lo que había ocurrido y se pudo observar a Lucas Ocampos explicarle la situación al entrenador, José Luis Mendilibar.

De esta manera, Acuña verá desde la platea el duelo por el título ante la Roma de José Mourinho y Paulo Dybala, que empató sin goles en Alemania ante Bayer Leverkusen y también se clasificó a la final, que se disputará el miércoles 31 de mayo en el Puskas Arena de Budapest, Hungría.

Tras el 1-1 en Turín, Sevilla supo dar vuelta el partido ante Juventus, que arrancó ganando gracias a un tanto del serbio Dusan Vlahovic al minuto 65. A pesar de ser superior en el campo y haber convertido en figura al arquero polaco Wojciech Szczesny, el elenco español se encontraba abajo en el marcador hasta que el español Suso metió un golazo a los 71 para el empate. En tiempo extra, un cabezazo de Erik Lamela a los 95, desniveló el marcador.

En el elenco turinés, Ángel Di María fue titular y se retiró a los 63 minutos dejándole su lugar a Federico Chiesa. Paredes reemplazó al lesionado Nicolo Fagioli. Por el lado del conjunto andaluz, Acuña y Ocampos fueron de la partida, mientras que Lamela, Gonzalo Montiel y Alejandro Gómez ingresaron en el complemento.

