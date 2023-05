“Hola mami, estoy en conferencia de prensa”: el desopilante momento que protagonizó una figura de Miami Heat

Una de las figuras de Miami Heat debió atender a su madre en medio de una conferencia de prensa

El teléfono celular de Bam Adebayo comenzó a vibrar en la sala de prensa del Kaseya Center, luego del gran triunfo de Miami Heat ante New York Knicks que depositó al equipo de la Florida en las finales de la NBA, en las cuales ya está 1-0 por encima de Boston Celtics. El pivote pidió disculpas a los periodistas, interrumpió su respuesta y atendió la llamada.

“Aguanten un minuto”, soltó en medio de la conferencia de prensa antes de tomar su celular y responder la llamada entrante de su madre. Por unos segundos, Adebayo interrumpió su momento ante los medios para dialogar con su progenitora ante la mirada de todos los presentes.

“Hola mami, estoy en conferencia de prensa. No, no estuve ahí. Esta todo bien, ma. Perdón, ¿qué me habías pregutado?”, retomó el basquetbolista del Heat desconcertado por la situación. Las imágenes se hicieron rápidamente virales en las redes sociales y los usuarios comenzaron a preguntarse qué tipo de diálogo habrá tenido el jugador con su madre.

La escena llamó la atención de los fanáticos de la NBA, que viven con pasión el inicio de las finales de conferencia. El equipo de Adebayo comenzó con el pie derecho al derrotar en el TD Garden de Boston a los Celtics por 123-116. Miami tuvo como máximo anotador a Jimmy Butler, con 35 puntos. Bam-Bam aportó otros 20 tantos y el resto del goleo fue más repartido: Gabe Vincent, Max Strus, Kyle Lowri y Caleb Martin finalizaron con 15 unidades.

El segundo juego de la serie (al mejor de siete) será mañana, también en el estadio de los Celtics. El domingo 21 de mayo, será el tercer duelo pero en la casa del Heat. Por el lado de la conferencia oeste, Denver Nuggets vence 1-0 a Los Ángeles Lakers, que buscará igualar como visitante esta noche en el estado de Colorado.

