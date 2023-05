Los Pumas Seven vencieron a Canadá y jugarán la final ante Nueva Zelanda en Toulouse

Parece no tener límites este seleccionado argentino de seven que conduce Santiago Gómez Cora. Más allá de haber conseguido su objetivo de clasificarse por tercera vez consecutiva a los Juegos Olímpicos, el combinado nacional va en busca de una nueva medalla de oro: por las semifinales de la etapa del Circuito Mundial en Toulouse, los Pumas Seven vencieron con claridad a Canadá por 33 a 5 y jugará contra Nueva Zelanda en la definición por el título.

Te puede interesar: Doble alegría: Los Pumas seven golearon a Gran Bretaña y se clasificaron a los Juegos Olímpicos de París 2024

Los antecedentes con los canadienses

Argentina sabía que tenía un compromiso difícil con Canadá, quien llegaba como la sorpresa del torneo y ya había dejado en el camino, luego de perder en el debut ante Nueva Zelanda, a Uruguay, Kenya y Australia para alcanzar esta instancia. A los argentinos, los canadienses nunca les resultaron un rival sencillo de enfrentar a pesar del historial a favor que marcaba 44 triunfos y 20 derrotas con 2 empates y un último triunfo en el circuito de Hong Kong 2022/23 por 17 a 7. Pero, en Toulouse el equipo argentino llegaba con todo el viento a favor luego clasificarse a los Juegos Olímpicos de París 2024, rubricándolo al adjudicarse su grupo invicto tras derrotar a Alemania, España, Gran Bretaña, con goleada incluida, y vencer en los cuartos de final a Sudáfrica. Por eso nada parecía le imposible ahora e iban en busca de una nueva final.

Te puede interesar: Los Pumas seven golearon a Alemania en el debut del torneo de Toulouse y encaminaron su clasificación a los Juegos Olímpicos

Así, salieron a la cancha con: Germán Schultz, Luciano González, Agustín Fraga, Gastón Revol (capitán), Marcos Moneta, Rodrigo Isgró y Santiago Vera Feld. Mientras en el banco de relevos estuvieron Santiago Álvarez, Mateo Graziano, Tomás Elizalde, Tobías Wade y Joaquín Pellandini.

Un monólogo de Los Pumas Seven en un primer tiempo arrollador

Te puede interesar: Explosivas declaraciones de Chiquito Romero tras el Superclásico que River le ganó a Boca: dura crítica a Darío Herrera y dardos a Palavecino

El arranque fue con la salida para Canadá y la Argentina se quedó con el balón. La presión fue el campo argentino. Isgró primero y Vera Feld después se bancaron la marca canadiense que cometieron penal. Isgró mandó el balón al line y allí fueron Los Pumas en busca del primer try. La jugada no pudo terminar bien, ya que Isgró le cedió la pelota a Moneta por la derecha, pero hubo knock on del try man argentino y zafó Canadá en 1.30′ de juego.

La salida de Canadá no prosperó, por una buena pesca de Germán Schultz y tras una avivada de Rodrigo Isgró llegó la primera conquista argentina para poner el 5 a 0.

La salida nacional fue con Revol y una infracción canadiense para volver a hacerse del balón. Tras el scrum otra vez la fórmula Isgró-Moneta que funcionó a la perfección, como en todo el torneo, para llegar a la segunda conquista. Esta vez la patada de Santiago Vera Feld fue buena y el 12 a 0 para Argentina.

Una nueva salida y ahora fue Agustín Fraga el que tomó el balón tras el pase de Isgró y con una veloz corrida Fraga lo apoyó en el ingoal de un Canadá sorprendido que no atinaba a poder frenar a los embates de un imparable equipo nacional. El gol de Vera Feld puso el 19 a 0 para la Argentina que seguía muy concentrado pensando en buscar más y llegar a una nueva final.

Y antes de finalizar la primera mitad el mendocino, la topadora Isgró, tras una pelota recuperada y el pique a su favor se fue derechito al try y con una nueva sonrisa dejar el resultado 26 a 0, con el gol esta vez de Luciano González. Así se fueron al descanso con el partido definido y la final como nuevo objetivo.

Los Pumas Seven celebran el triunfo ante Canadá (Prensa UAR)

Un segundo tiempo con los recambios necesarios y el pase a la final

El segundo tiempo siguió con la pelota en manos de los argentinos, y se sabe que cuando el balón es posesión del equipo de Gómez Cora las cosas funcionan a la perfección. Sin apurarse, con más calma y paciencia el equipo nacional administraba el balón para no desgastarse de más al tener un pie en la final.

Rotaciones que empezaban a llegar con las variantes, los ingresos de todos los suplentes para cuidar a los titulares y llegar más frescos a la definición del oro.

El equipo argentino seguía con la misma tónica, los suplentes jugaban de la misma forma y cumplían el libreto a la perfección, tener el balón y hacer pasar el tiempo.

Ahora Canadá pasaba por primera vez a jugar en el campo argentino, pero la defensa albiceleste en los rucks funcionaba bien y recuperaba el balón.

De todas formas Canadá dolido por el amplio score en contra iba al menos por el descuento para decorar el resultado final. Amarilla para Tobías Wade por una infracción y Canadá que llegó a su primera conquista a través de Kalin Sager. Con menos de dos minutos por delante y el score 26 a 5, Los Pumas se sabían ganadores. Debían manejar el balón y hacer correr el tiempo para ir por el oro en Toulouse.

Pero antes del pitazo final, el hombre de Los Matreros Mateo Graziano llegó por el sector izquierdo y apoyó la quinta conquista argentina y su segunda personal en este torneo. Gastón Revol sumó dos puntos más para dejar la chapa final con un 33 a 5 favorable a la Argentina.

La final será a partir de las 12.56, mientras tanto seguimos disfrutando de este presente único para el rugby argentino a través del equipo de Gómez Cora.

El equipo de Gómez Cora superó con claridad a los canadienses (Prensa UAR)

Seguir leyendo: