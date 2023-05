El gesto antideportivo de Joao Felix en el empate del Chelsea que dio que hablar en la Premier League

Joao Felix agrede a un rival en pleno partido

El Chelsea no logra levantar cabeza en la temporada. Eliminado de Champions League y undécimo en la Premier, el conjunto de Frank Lampard volvió a desperdiciar la oportunidad de conseguir tres puntos en su casa después de empatar contra el Nottingham Forest, equipo que está a cuatro unidades del descenso.

La frustración es total en un plantel repleto de estrellas y fue una de ellas la que no ocultó su fastidio. A los 38 minutos, mientras los Blues caían por 1-0 en el marcador, Joao Felix se desquitó la bronca con un pelotazo que pudo haber conllevado un peligro mayor para el futbolista Ryan Yates.

En las imágenes se pudo ver el momento en el que al portugués le quedó en sus pies un balón que conducía cerca del área su compañero Connor Gallagher hasta chocar con el propio Yates. Fue entonces cuando el luso, sin pensarlo, remató fuerte contra él provocando el fastidio de los jugadores rivales que rápidamente fueron a encararlo.

El joven de 23 años se retiró rápidamente de la escena y la situación no pasó a mayores.

Insistió e insistió Joao Félix, sin suerte durante el partido. No le salió nada y hasta recibió una amonestación por la supuesta simulación de una falta. El jugador, que está a préstamo en el Chelsea, no convence y todo parece indicar que los ingleses no harán uso de la opción de compra, valuada en 100 millones de euros.

Joao Felix podría volver al Atlético de Madrid el próximo mercado de transferencias (Reuters)

En lo que respecta al equipo en general, un punto no es nada. Sí lo es para el Nottingham Forest, que frenó con ocho derrotas consecutivas como visitante entre todas las competiciones y salvó finalmente un punto que, a estas alturas, tiene su valor en la apretada pugna por esquivar el descenso.

El Chelsea es incomprensible. En una contradicción constante. Cuando recibió el 0-1, habían manejado el 85 por ciento de la posesión por el 15 de su rival. No habían tirado a portería y ya habían recibido un gol. Cuando fueron capaces de levantar el marcador adverso, con un ‘doblete’ de Sterling en el inicio del segundo tiempo, concedieron el 2-2 casi de inmediato.

La situación es preocupante. Los Blues se encuentran a 19 puntos de los puestos europeos y tendrán que revertir drásticamente la situación si quieren alcanzarlos, un objetivo que deberán cumplir no solo por lo deportivo sino también por lo económico ya que un año sin competencias continentales significará un gran golpe al bolsillo de su nuevo dueño Todd Boehly.

