El extravagante coletazo de la crisis del PSG: los ultras anunciaron que harán una huelga por “tiempo indeterminado”

Los ultras del PSG anunciaron un paro de actividades por tiempo indefinido (Photo by Franck FIFE / AFP)

El clima no es el mejor en el Paris Saint Germain y en los últimos días la tensión llegó a su punto más álgido al producirse diversas manifestaciones públicas en contra de la conducción de la institución y de algunas de sus principales figuras, como el brasileño Neymar y el argentino Lionel Messi.

Ante este escenario, con la intención de calmar los ánimos, el martes por la noche se produjo una reunión entre delegados del PSG, que estuvo encabezada por Michel Besnard, director de seguridad y principal interlocutor con la afición en el último tiempo, y representantes del Collectif ultra Paris (CUP), el grupo más radical en el Parque de los Príncipes, liderado por Romain Mabille.

Sin embargo, según lo expresado por los simpatizantes más radicales del conjunto de la capital francesa en un comunicado en sus redes sociales, el encuentro no tuvo el resultado esperado y anunciaron que llevarán adelante “un paro de actividades por tiempo indefinido”. Esta huelga afectará tanto al equipo masculino como al femenino y al de handball.

De esta manera, los CUP prometen no estar en los últimos partidos de la Ligue 1, donde los comandados por Christophe Galtier buscarán quedarse con la corona. Actualmente ostentan 78 unidades, seis más que Lens, su más inmediato perseguidor. Un escalón por detrás, con 70, asoma el Olympique Marsella. Sus próximos adversarios serán Ajaccio, Auxerre, RC Estrasburgo y Clermont Foot

El club suspendió al argentino por 15 días

“Ya no estaremos presentes en Parque de los Príncipes o de visitante. Los últimos acontecimientos y el estado de nuestras relaciones comunes con la dirección nos llevan a creer que esta es la mejor y única solución que puede preservar un futuro común. La situación, que consideramos extremadamente grave en varios aspectos, no debe subestimarse y no tenemos la intención de comprometer nuestras libertades. Estamos esperando respuestas claras del club sobre varios puntos para posiblemente revisar nuestras posiciones”, advirtieron desde el Collectif ultra Paris.

Según L’Equipe, los ultras parisinos no quedaron satisfechos con el intercambio que mantuvieron anoche, en particular porque consideran que la dirección de Nasser Al Khelaifi se niega a reunirse con ellos para debatir puntos que consideran clave, como la revisión del sistema de Ticket place (plataforma oficial de reventa del PSG) y abandonar la idea de trasladarse al Stade de France (los propietarios del equipo estudian la posibilidad de comprar el estadio para tener un recinto deportivo con mayor capacidad).

“Nuestro apego sincero y desinteresado a nuestras libertades, nuestros valores y nuestras posiciones sobre varias cuestiones nos parecen importantes y legítimos. Obviamente deseamos lo mejor a todos los equipos del PSG para este final de temporada que puede resultar histórico”, concluyó el comunicado.

No obstante, el medio francés advierte que sí hubo un entendimiento en el regreso de la camiseta de Hechter para la temporada 2024/25.

