Arranca la preparación de la Selección Sub 20 para el Mundial en Argentina: la agenda de la semana y el primer amistoso confirmado

Javier Mascherano tendrá una segunda oportunidad al mando de la Albiceleste Sub 20 (Foto: @Argentina)

La selección argentina Sub 20 arranca su preparación de cara a la Copa del Mundo que se realizará en el país desde el 20 de mayo en adelante. El entrenador Javier Mascherano convocó a los 21 futbolistas a que se presenten en el predio de Ezeiza este lunes 8 a las 15.30 para realizar el primer entrenamiento formal de cara a la máxima cita de la categoría. Vale recordar que la Albiceleste quedó eliminada en el Sudamericano y por la baja de Indonesia como organizador, tomó la responsabilidad de recibir el certamen por lo que clasificó como anfitrión.

La práctica será a puertas cerradas y significará la segunda oportunidad para el Jefecito al mando del plantel. El ex volante no tendrá a disposición a la totalidad de la nómina ya que Agustín Giay, uno de los capitanes, e Ignacio Miramón se sumarán a la concentración después de los partidos que jugarán con San Lorenzo y Gimnasia y Esgrima La Plata, respectivamente, en el cierre de la fecha 15 de la Liga Profesional de Fútbol. Se espera que para el martes estén los 21 jugadores en el entrenamiento que tendrá los 15 minutos finales abierto a los medios.

El miércoles habrá otra práctica cerrada en lo que será la preparación para el primer amistoso del jueves frente a República Dominicana en el predio Lionel Andrés Messi, que sería transmitido vía streaming oficial de la AFA. Cabe destacar que los clubes del ámbito local fueron obligados a ceder sus jugadores para el Mundial mientras que los del exterior debieron recibir la aprobación por parte de sus equipos para viajar a Argentina y representar al país en el certamen.

Argentina debutará el 20 de mayo frente a Uzbekistán en Santiago del Estero (Foto: Reuters)

Los integrantes de la delegación quedarán concentrados en el Complejo 2 en Ezeiza y se quedarán allí hasta pocos días antes del debut del sábado 20 de mayo en el Estadio Único Madres de Ciudades de Santiago del Estero ante Uzbekistán, en uno de los cuatro partidos que habrá ese día. El martes 23 de mayo volverá a presentarse en esa sede por el segundo encuentro del Grupo A contra Guatemala. El cierre para el anfitrión del torneo será el viernes 26 de mayo en el Bicentenario de San Juan contra Nueva Zelanda. Los tres encuentros se disputarán desde las 18.

EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

• Lunes 8-5 Entrenamiento cerrado (15.30hs)

• Martes 9-5 Entrenamiento con 15 minutos finales abiertos a los medios (15.30hs)

• Miércoles 10-5 Entrenamiento cerrado (15.30hs)

• Jueves 11-5 Amistoso ante República Dominicana (15.30hs y a confirmar transmisión vía streaming)

*El resto de la agenda se confirmará en el transcurso de la semana.

LA LISTA DE CITADOS PARA EL MUNDIAL SUB 20

ARQUEROS: Federico Gomes Gerth (Tigre), Nicolás Claa (Lanús) y Lucas Lavagnino (River Plate)

DEFENSORES: Agustín Giay (San Lorenzo), Tomás Avilés (Racing), Lautaro Di Lollo (Boca Juniors), Valentín Barco (Boca Juniors), Román Vega (Barcelona, España) y Valentín Gómez (Vélez Sarsfield)

MEDIOCAMPISTAS: Máximo Perrone (Manchester City, Inglaterra), Mateo Tanlongo (Sporting Lisboa, Portugal), Ignacio Miramón (Gimnasia de La Plata), Federico Redondo (Argentinos), Gino Infantino (Rosario Central) y Valentín Carboni (Inter, Italia).

DELANTEROS: Luka Romero (Lazio), Matías Soulé (Juventus), Alejo Véliz (Rosario Central), Brian Aguirre (Newell’s), Ignacio Maestro Puch (Atlético Tucumán) y Juan Gauto (Huracán).

La lista de convocados para el Mundial Sub 20

LA AGENDA DE ARGENTINA

• Sábado 20-5 vs. Uzbekistán en Santiago del Estero (18hs)

• Martes 23-5 vs. Guatemala en Santiago del Estero (18hs)

• Viernes 26-5 vs. Nueva Zelanda en San Juan (18hs)

SI AVANZA EN EL MUNDIAL

Octavos de final: 1A vs. 3C/D/F en San Juan (miércoles 31-5 a las 18hs) / 2A vs. 2C en Mendoza (martes 30-5 a las 18hs) / 3A vs. 1C en San Juan (miércoles 31-5 a las 14.30hs)

Cuartos de final: 1A en Santiago del Estero (domingo 4 de junio a las 14.30hs) / 2A en San Juan (sábado 3 de junio a las 14.30) / 3A en San Juan (sábado 3 de junio a las 18hs)

Semifinal: 1A en La Plata (jueves 8 de junio a las 18hs) / 2A en La Plata (jueves 8 de junio a las 14.30hs) / 3A (jueves 8 de junio a las 18hs)

Final o tercer puesto: domingo 10 de junio en La Plata (14.30 tercer puesto y 18hs final)

