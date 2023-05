El detalle con el cuadrilátero que no pasó desapercibido en la victoria de Canelo sobre Ryder y generó la reacción de los fanáticos

Canelo Álvarez retuvo sus cinturones (Reuters)

El mexicano Saúl Canelo Álvarez retuvo el sábado sus títulos supermedio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Federación Internacional de Boxeo (IBF) tras vencer por decisión unánime al británico John Ryder.

A pesar de que en los papeles parecía un combate más accesible de lo que fue, el mexicano se alzó con el triunfo en un cuadrilátero que fue muy cuestionado por los fanáticos, quienes se pronunciaron en las redes sociales al ver un detalle que para algunos pasó desapercibido.

“¡Este tamaño de ring para la pelea de Canelo es el MÁS PEQUEÑO que he visto en mi vida! ¡Parece que los niños deberían estar peleando en él!”, exclamó un fanático al momento de ver el escenario en el que se iban a enfrentar los boxeadores.

“Canelo Álvarez debería beneficiarse de un ring pequeño. John Ryder no tendrá dónde esconderse dentro del ring de 18 pies (5,4 metros) de Guadalajara”, consideró otro, mientras que un tercero afirmó: “Va a ser una noche corta para Canelo con ese tamaño de anillo”.

“Álvarez siempre se siente cómodo peleando cerca de sus oponentes, y el tamaño más pequeño del ring significa que Ryder tendrá menos margen de error”, sentenció un cuarto fanático, imaginándose cómo se desarrollaría el combate.

Si bien Canelo dominó la pelea, e incluso derribó a Ryder en el quinto round tras conectarle un potente derechazo en la cara, el británico pudo aguantar y llegar a la campana final para que los jueces definieran en las tarjetas: 120-107, 118-109 y 118-109.

Cabe mencionar que la polémica sobre las medidas del cuadrilátero también se produjo en otra de las peleas de Canelo Álvarez. En 2021 Billy Joe Saunders se quejó en la previa del combate al ver el ring que había escogido su rival: “El problema es que vengo aquí e intentan meterme en una cabina telefónica en vez de un ring de boxeo”.

“Para mí eso es inaceptable. Quiero un ring de 24 pies y me dicen que no va a suceder y que es lo que es. Pero se lo he dejado a mi equipo y estoy seguro de que lo solucionarán. Si no, no habrá pelea”, amenazó.

Sobre las medidas reglamentarias que debe tener un ring en peleas de campeonato, tanto la OMB, como la Asociación Mundial (AMB) y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) coinciden en que deben de cumplir con el rango de dimensiones entre 18 y 24 pies. En ese aspecto, las peticiones de ambos fueron legítimas, aunque, de acuerdo con los códigos, debe existir un acuerdo entre los boxeadores.

“Ryder es un guerrero, un gran peleador de mucho corazón que tenía todo por ganar y nada por perder, me gustó mucho darle este espectáculo a mi gente porque se lo merece. Los sueños se cumplen, solo hay que trabajar y estar dispuesto a los sacrificios que conlleva todo esto, y hay Canelo para rato”, dijo Álvarez tras la reciente pelea.

Esta fue la primera pelea del Canelo desde que se sometió a una cirugía en la muñeca izquierda en marzo pasado. Antes del combate, dijo que la lesión lo había lentificado en sus cuatro pleitos anteriores, incluida la derrota sufrida hace un año ante Dmitry Bivol, campeón de los pesados.

