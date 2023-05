Murió Carlos Arregui, gloria de Ferro que integró el primer equipo de Bilardo en la selección argentina

Carlos Arregui junto al recordado actor Rolo Puente, hincha fanático de Ferro

A los 68 años de edad, murió Carlos Alberto Arregui, ex futbolista de Ferro Carril Oeste que pasó por la selección argentina y estaba radicado en Italia desde hacía muchos años. El ex mediocampista que fue campeón con el conjunto de Caballito falleció en Venecia luego de luchar contra una grave enfermedad. Era hermano de Héctor la Chancha Arregui, otro ex emblema de Ferro fallecido en 1996.

“Con profundo dolor, Ferro lamenta informar el fallecimiento de Carlos Arregui, Campeón Nacional en 1982 y 1984 y gloria eterna del Club. Surgió de las juveniles de Ferro y defendió nuestra camiseta en 425 partidos, con 48 goles convertidos. Que en paz descanses, Carlitos”, fue el mensaje que publicó la cuenta oficial de la entidad verdolaga en las redes sociales.

Así como Ricardo Bochini en Independiente, Arregui fue uno de esos futbolistas de los que ya no se encuentran: los que gestaban toda su carrera profesional en un solo equipo. El volante derecho recordado por su bigote fue campeón con Ferro en la Primera B (1978) y más tarde se coronó en el 82 y en el 84, en los históricos cuadros conducidos por Carlos Timoteo Griguol.

Arregui, titular en el primer once que paró Carlos Salvador Bilardo en la selección argentina

Su gran nivel lo llevó a ser convocado en la Selección, donde no estuvo lejos de ser citado para la Copa del Mundo en España 1982. Tras la salida de César Luis Menotti en el banco, Carlos Salvador Bilardo lo integró a su primera convocatoria y lo ubicó como lateral derecho titular en su primera presentación como estratega albiceleste. Fue en un amistoso que terminó 2-2 ante Chile en el estadio Nacional de Santiago.

Argentina formó ese día con Ubaldo Matildo Fillol; Carlos Arregui, Oscar Ruggeri, Enzo Trossero, Julio Olarticoechea; Ricardo Giusti, Claudio Marangoni, Jorge Burruchaga, Norberto Alonso; Gabriel Calderón y Ricardo Gareca (los tantos fueron de Alonso y Gareca). Arregui jugó un total de cinco partidos con la celeste y blanca y convirtió un tanto.

Su última experiencia dentro del fútbol fue en Estudiantes Unidos de Bariloche, antes de radicarse en Italia. Hace algún tiempo, desde Europa había hablado con Infobae para repasar detalles del que fue el único partido que comenzó en dictadura y terminó en democracia: “Veníamos bien en el torneo, como nos pasaba siempre en aquellos años. Del partido me acuerdo muy poco, pero si del gol. Fue una jugada bien armada. Me vieron libre entrando sobre la derecha y cuando pisé el área definí arriba, ante la salida del arquero. Fue en el arco donde estaba la popular nuestra y festejé con ellos”.

Jorge Palo Brandoni, ex jugador y entrenador muy vinculado con Oeste, le dedicó unas palabras que fueron replicadas en las redes por la institución: “Fue un luchador de la vida, un compañero de primera. Recorría toda la banda, tenía un remate impresionante. Vistió únicamente nuestra camiseta en su carrera. Estaba viviendo en Italia, haciendo trámites para jubilarse… Es una pérdida enorme”.

