Serena Williams reveló que está embarazada con una producción especial de fotos en la Met Gala

Serena Williams posó con su esposo Alexis Ohanian en la MET Gala (REUTERS/Andrew Kelly)

Al estar alejada del deporte desde hace varios meses, después de haberse retirado el pasado septiembre tras una legendaria carrera en la que conquistó 23 títulos de Grand Slam, la ex tenista Serena Williams empieza a ser noticia por su vida personal y este lunes ha dado a conocer su segundo embarazo en el marco de la MET Gala 2023.

Williams, una de las celebridades que formó parte de este exclusivo evento social en Nueva York, utilizó su cuenta de Instagram para revelar la espera de su segundo hijo con su marido, el magnate tecnológico Alexis Ohanian, cofundador del sitio web Reddit.

“Me sentí muy feliz cuando Anna Wintour nos invitó a los tres a la Met Gala”, escribió Serena en la publicación que contiene una serie de fotos en las que aparece con un elegante vestido negro, tocándose el vientre y sonriendo junto a su esposo.

La ex deportista es amiga desde hace mucho tiempo de Anna Wintour, redactora jefe de la revista Vogue y copresidenta de la MET Gala, conocida como “la gran noche de la moda” en Estados Unidos, un evento anual a beneficio del Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte del que participan muchas celebridades de distintos ámbitos.

Este año, el código de vestimenta para los invitados fue ‘Karl Lagerfeld: A Line of Beauty’ y homenajeó al fallecido diseñador alemán, quien por muchos años fue director creativo de Chanel.

La publicación de Serena Williams para anunciar su embarazo.

La ex jugadora de 41 años, tuvo a su primera hija, Alexis Olympia Ohanian, en 2017 y tuvo que dejar las canchas por cerca de tres años (tuvo varias complicaciones de salud después del parto) antes de retomar su carrera. Tuvo una corta temporada en el circuito WTA en 2021 y finalmente decidió decirle adiós al tenis a fines del 2022.

En su legendaria trayectoria, Serena Williams conquistó 73 trofeos en el circuito profesional femenino, entre ellos 23 títulos de Grand Slam: siete de Wimbledon, siete del Australian Open, seis del US Open y tres de Roland Garros.

Ella no fue la única que aprovechó la magnitud de este evento revelar su embarazo, ya que la modelo y emprendedora Karlie Kloss le dijo a la presentadora Emma Chamberlain que estaba embarazada. Tampoco fue la única que personalidad del tenis que se hizo presente, ya que Roger Federer hizo su aparición con un radiante esmoquin negro con solapas de pico y fue parte de la ceremonia como uno de los anfitriones.

Roger Federer, anfitrión de la MET Gala, junto a su esposa Mirka Federer (REUTERS/Andrew Kelly)

El diseñador a cargo del look de Roger Federer ha sido el mismísimo Kim Jones, el director creativo de los diseños masculinos de Dior, quien personalmente asesoró al ex tenista suizo. Federer auspició de anfitrión a pedido de Anna Wintour, con quien tiene una gran amistad. Fue ella quien le recomendó cambiar de sponsor de indumentaria y era habitual verla en las gradas para apoyarlo en los torneos más importantes, como el US Open o Wimbledon.

LAS FOTOS DE SERENA WILLIAMS PARA ANUNCIAR SU EMBARAZO

Las fotos que usó Serena Williams para anunciar su embarazo (@serenawilliams)

