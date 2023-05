La repudiable amenaza que recibió Gabriel Deck en la previa del duelo entre Partizán y Real Madrid en Belgrado

Simpatizantes del Partizán de Serbia colgaron pancartas amenazantes contra los jugadores e insultaron al argentino Gabriel Deck.

El tercer punto de la serie de cuartos de final de la Euroliga de básquet entre Partizán y Real Madrid, que se disputa en Belgrado, comenzó a calentarse en la previa con un recibimiento hostil al plantel del club español de parte de los aficionados serbios y una pancarta amenazante dedicada al argentino Gabriel Deck.

Desde temprano, horas antes que el equipo merengue comenzara a trasladarse en micro desde el hotel hacia el estadio Stark Arena, los fanáticos del Partizán le hicieron sentir a los jugadores del Real Madrid que no tendrían una cálida bienvenida en la capital de Serbia. Es que el duelo se dará cinco días después de la batalla campal acontecida en el Palacio de los Deportes de la capital española, en la cual basquetbolistas locales y visitantes se agredieron sobre el final del partido.

Los serbios lograron imponerse en los dos juegos disputados en Madrid y están a uno de sentenciar la serie y avanzar a las semifinales en el torneo de clubes más prestigioso del Viejo Continente. Esta vez lo harán ante su intimidante público, que promete hacerle vivir un verdadero infierno a los blancos.

El alerta es máxima en Belgrado y la policía de choque está lista para actuar en caso de ser necesario. Algunas de las banderas colgadas en los puentes de las autopistas por donde pasó el ómnibus del plantel madrileño decían: “No se duerme”, “Nada Real excepto el nombre”, “Putas gitanas del Madrid” y “Bastardo gitano argentino” (con la cara de Deck).

La batalla campal entre Real Madrid y Partizán por la Euroliga de básquet

El Tortu Deck, único argentino en la plantilla del Madrid, no disputó el encuentro al estar suspendido por los altercados ocurridos en el segundo partido. Además de la baja del santiagueño, el Real tendrá otra baja sensible como la del ala-pivote francés Guershon Yabusele (cinco partidos de suspensión). Por el lado del Partizán, no estarán presentes por el mismo motivo el estadounidense Kevin Punter y francés Matthias Lessort, aunque apenas con un juego de sanción.

