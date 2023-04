Sensacional actuación de Taty Castellanos ante Real Madrid: cuatro goles, pelea con Vinícius Jr y ovación

Girona está dando el golpe en La Liga de España con un contundente 4-1 sobre Real Madrid, escolta del Barcelona. El equipo catalán, que se ilusiona con clasificarse a una copa internacional contó con un intratable Valentín Castellanos que marcó un hat-trick y se llevó todos los aplausos de la afición.

A los 12 minutos, el hombre de 24 años abrió el marcador para el local. Luego de una gran jugada colectiva, el delantero se posicionó por delante del punto de penal para recibir el centro y meter un cabezazo de pique al suelo imposible para Andriy Lunin.

Poco después, a los 22, Castellanos volvió a aparecer. Esta vez ante un pelotazo largo que lo obligó a utilizar toda su potencia para emprender la carrera casi desde mitad de cancha y su inteligencia para posicionar bien el cuerpo ante la marca de Eder Militao. El brasileño, intentó embestirlo dos veces, pero no pudo con el argentino que aguantó todo y cuando pisó el área definió por entre las piernas del arquero ucraniano.

*El segundo gol de Castellanos

El tercero fue en el amanecer del segundo tiempo, después de una muy buena acción colectiva por derecha que terminó con un centro atrás para el centrodelantero, quien nuevamente non falló. Tras su anticipo a Dani Carvajal y su derechazo, el estadio no dudó en corear su nombre. Pero esto no fue todo porque a los 62 estampó el 4-1, esta vez de cabeza ante un tiro de esquina jugado rápido que tomó por sorpresa a la defensa blanca y le permitió al argentino celebrar uno más.

Es el segundo argentino que le convierte cuatro goles al Real Madrid. El otro fue Diego Milito, que con el Real Zaragoza lo hizo en las semifinales de la Copa del Rey 2006 en un 6-1 de su equipo.

*Así fue el tercer gol de Castellanos

La participación del ex New York City FC de la MLS no se limitó solo a los goles, porque también protagonizó un fuerte cruce con Vinícius Jr. El delantero del Real Madrid, después de ganar un tiro de esquina se golpeó el pecho y miró a la afición, lo que molestó a Taty quien reaccionó empujándolo cuando la pelota no estaba en juego. De inmediato los dos jugadores iniciaron una discusión a los gritos en la que tuvo que intervenir el árbitro para calmarlos.

*El 4-1 del Girona, también fue obra de Taty

Castellanos se unió al Girona para esta temporada en condición de préstamo, proveniente del New York City de la MLS, en donde estuvo 4 temporadas. El delantero argentino sumaba 13 goles por aquel entonces y era el máximo goleador en la liga estadounidense. Además, en 2021 había ganado el Botín de Oro, cuando anotó 19 dianas en al temporada regular y tres en los playoffs.

Nacido en Mendoza en 1998, el punta nunca jugó profesionalmente en Argentina. Tras ser descartado en pruebas para River Plate y Lanús, cruzó a los 17 años la cordillera para incorporarse a Universidad de Chile. El traslado le permitió reencontrarse con su padre, que vivía allí y al que no veía desde que era un niño.

Cuestionado entonces por su liviano físico, llegó a debutar en la Copa Sudamericana pero, buscando más minutos de juego, decidió emigrar de nuevo y probar fortuna como cedido en el Montevideo City Torque, de la segunda división uruguaya. En este equipo, también parte del conglomerado City Football Group, dieron con la clave al adelantar su posición a la de delantero centro. Taty, que se desenvolvía como mediocampista de tono aguerrido, comenzó entonces a romper las redes hasta comandar el ascenso a la primera división uruguaya.

*La discusión de Castellanos con Vinícius Jr.

Artículo en desarrollo