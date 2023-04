El problema del césped “enfermo” que afecta al Santiago Bernabéu y llevó al Real Madrid a gastar una suma millonaria

El estadio Santiago Bernabéu en una foto de archivo (Efe)

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, lamentó el estado del césped del estadio Santiago Bernabéu tras el triunfo ante el Celta de Vigo (2-0), admitió que “la obra” está afectando y espera que se cambie para el enfrentamiento ante el Manchester City el 9 de mayo de semifinales de la Champions League.

“Es bastante evidente que la obra afecta al césped, ya se sabía. El campo lo han cambiado con periodicidad y lo van a cambiar. No hay nada nuevo, se está sufriendo y se va a cambiar con naturalidad, era la idea antes, se ha cambiado muchas veces porque con las obras se deteriora bastante rápido”, reconoció en rueda de prensa.

Tal como informó el periódico Sport, el césped del Santiago Bernabéu está “enfermo” y para el duelo contra el City será la quinta vez que se someta a un cambio para renovarlo ya que es “un césped seco e irregular que no resiste el polvo de la reforma a la que se está sometiendo el coliseo madridista”.

En lo económico, el Real Madrid desembolsa cerca de 300 mil euros cada vez que cambia el césped. Con esta replantada habrán invertido 1,5 millones. En este momento, desde la Casa Blanca están deseando que termine la temporada para trabajar de lleno en este aspecto del estadio.

Estas declaraciones también llegan en medio de una polémica que se generó después de los dichos de su colega, Xavi Hernández, técnico del FC Barcelona. En la previa al duelo contra el Atlético de Madrid, el ex mediocampista culé se defendió de las críticas tras asegurar que, “por más memes que me hagan el sol nos molesta, el campo seco no nos beneficia, ni a nosotros ni al espectáculo ni al Getafe tampoco”.

“En el golf, si no está el césped bien, no se juega. En el tenis, si llueve se para. En el baloncesto, si se cae Lebron James, pasa el de la mopa. Y yo puedo meter el campo con charcos, ¿no? Entonces, ¿a quién beneficia eso? No me voy a callar”, remarcó.

Ancelotti y Xavi están de acuerdo en que el estado del campo afecta al juego (Reuters)

En lo que respecta al partido y la victoria ante el Celta, el técnico madridista elogió a Marco Asensio y Camavinga. “Hemos controlado bien el partido, con jugadores que han destacado más que otros como Asensio o Camavinga”.

“Lo que veo de Camavinga es un jugador con una calidad extraordinaria en todas las facetas, físicas y técnicas. Es muy joven y está mejorando, puede jugar en cualquier sitio y cumple. Si lo pongo como central también lo haría porque tiene algo especial”, añadió.

A su vez, el técnico madridista mostró su satisfacción por ver el arco de nuevo a cero de su equipo. “Es una calidad que tenemos individual de jugadores fantásticos en ataque pero estoy contento de que los últimos partidos hemos tenido portería a cero. Es por compromiso colectivo que intentamos encontrar siempre. Cuando lo hay como en los últimos encuentros, con la calidad que tenemos en ataque es normal que marquemos goles”.

Por último, descartó que el duelo entre Real Madrid y Manchester City vaya ser un pulso de Vinícius y Haaland por ser el mejor jugador del momento. “Es un partido espectacular entre dos equipos que son los mejores de Europa. Va a ser bueno para el fútbol, no es una lucha entre un jugador y otro, son dos equipos que se enfrentan para intentar llegar a la final”.

