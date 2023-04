La decisión del club Bragantino con el argentino Kevin Lomónaco investigado en el escándalo de las apuestas del fútbol brasileño

(Instagram/Kevin Lomónaco)

La primera fecha del Brasileirao había llegado a su fin cuando el martes 18 de abril estalló un escándalo que salpicó la honorabilidad del fútbol brasileño. El Ministerio Público de Goiás anunció la existencia de seis partidos de la temporada 2022 bajo sospecha por posible amaño de resultados y, entre los implicados, aparecía Kevin Lomónaco. Sin embargo, Bragantino ya tomó cartas en el asunto con una fuerte medida contra el futbolista por el que había pagado 4 millones de euros a Lanús en abril del año pasado.

El medio brasileño Globo Esporte confirmó la decisión de la institución en separar al zaguero central de 21 años en su primera experiencia fuera de Argentina. No participará de los entrenamientos y tampoco acudirá a las instalaciones mientras avance el curso legal en su contra. Esto sucedió después de conocerse su papel como investigado en la Operación Penalidad Máxima. “Internamente, Bragantino decidió que el deportista ya no juegue en el club”, asentó la fuente citada sobre un futbolista que aún no ha marcado goles con esta camiseta en 20 compromisos y transitaba la recuperación de un esguince de tobillo, que lo obligó a ausentarse en los últimos partidos.

El Ministerio Público del municipio brasileño realizó un operativo para efectivizar tres órdenes de aprehensión preventiva y otras 20 de allanamiento. Una de esas fue la casa de Lomónaco, ubicada en Bragança Paulista. Los equipos de la Policía Militar y del Batallón de Choque de Gaeco asistieron cerca de las 6 de la mañana del último martes y registraron su auto particular. Todo el operativo abarcó 6 estados y 16 ciudades.

La acusación que pesa en su contra está ligada a la tarjeta amarilla recibida en el primer tiempo de la derrota de su club ante América-MG por 4-1 como local en un encuentro válido por la fecha 36 de la edición pasada del Brasileirao. Horas antes de separarlo, la entidad sacó un comunicado sobre este asunto: “El club tiene tolerancia cero con cualquier actitud que pueda dañar la idoneidad del deporte y vaya en contra de los valores y la dignidad de todos los que visten los colores de Red Bull Bragantino”.

“Nos ponemos a disposición de las autoridades durante la investigación y manejaremos la situación legal que involucra al atleta internamente”, sentenciaron antes de decidir sobre el futuro del jugador con contrato vigente hasta el 30 de abril de 2027.

Kevin Lomónaco se suma a otros futbolistas como el central Victor Ramos del Chapecoense, el lateral izquierdo Igor Cariús del Sport Recife, el volante Gabriel Tota del Ypiranga y un futbolista oriundo de Rio Grande do Sul por el cual se mantuvo reserva. Las averiguaciones comenzaron en febrero de este año y el disparador se dio a partir de diversas sospechas en la Serie B (segunda división) durante el torneo que se disputó en 2022.

Las investigaciones comenzaron a finales del año pasado después de que el centrocampista Romário, del Vila Nova, aceptara recibir 150 mil reales por cometer un penal en el partido contra el Sport Recife en la Serie B. Primero, percibió un anticipo de 10 mil reales y sólo obtendría lo restante después del encuentro. Como no figuraba en la formación titular, intentó seducir a alguno de sus compañeros de equipo para que provocara la pena máxima pero no tuvo éxito. El futbolista fue delatado a la Justicia por el presidente del club Hugo Jorge Bravo, quien presentó las pruebas pertinentes.

Una vez que se oficializó la segunda fase de la Operación Penalidad Máxima con los arrestos, el Ministerio Público de Goiás anunció los seis partidos del Brasileirao que están bajo sospecha de manipulación. Una particularidad de los duelos señalados es que cuatro de los cinco tuvieron lugar en la misma jornada del cruce que involucra al argentino. Cabe destacar que el formato del campeonato está compuesto de 38 compromisos y los hechos denunciados abarcan a la antepenúltima fecha con el aliciente de que encerraban a diferentes equipos involucrados en la pelea por evitar el descenso.

Los fiscales afirmaron que aún no es posible confirmar si los jugadores recibieron realmente dinero para manipular los resultados. “Desde que comenzó la investigación en noviembre se centró en tres partidos, ahora hay 11 en el radar, pero no se descartan otros partidos que podrían haber sido manipulados”, explicó el fiscal Fernando Cesconetto al medio local.

A continuación, los cinco partidos restantes apuntados por la Justicia. Según agregó O Globo, las ofertas de los organizadores oscilaban entre 50 mil y 100 mil reales.

SANTOS 1 - 1 AVAÍ: Dos jugadores del local habrían recibido ofertas para ser amonestados. En aquel encuentro, Luiz Felipe, Rodrigo Fernandez y Vinicius Zanocelo (estaba en el banco de suplentes) vieron el cartón amarillo.

• GOIÁS 1 - 0 JUVENTUDE: Dos futbolistas de la visita recibieron ofertas para ser amonestados. Ese día Cesar, Paulo Miranda, Moraes, Jean Irmer, Felipe Pires y Vitor Gabriel recibieron una tarjeta amarilla.

• CUIABÁ 1 - 1 PALMEIRAS: Un jugador del local recibió dinero para ser amonestado. En dicho duelo Marllon y André Luis vieron el cartón amarillo.

• BOTAFOGO 3 - 0 SANTOS: Un futbolista de la visita recibió dinero para recibir una tarjeta amarilla. Eduardo Bauermann fue expulsado cerca del final.

• PALMEIRAS 2 - 1 JUVENTUDE: Un jugador de la visita recibió dinero para recibir una tarjeta amarilla. Aquel día Jadson, Moraes y Vitor Gabriel fueron amonestados.

También se analizan partidos de los campeonatos estatales de 2023. Goiás-Goiânia, por sospechas de que el visitante perdió el primer tiempo a propósito; Caxias-São Luiz, con un jugador de la visita cometiendo un penal que está bajo la lupa, Esportivo-Novo Hamburgo por una sospechosa tarjeta amarilla, Luverdense-Operário por una manipulación en el número de tiros de esquina y Guarani-Portuguesa por otro caso de amonestación. Cabe destacar que dentro de las órdenes de detención no hay sospechas sobre árbitros, clubes u oficiales.

