La pregunta al goleador del Milan Rafael Leao que hizo reír a carcajadas a un comentarista en plena entrevista

El integrante del panel no pudo contener la carcajada cuando su compañero entrevistó a Rafael Leao

La Champions League ya conoce a dos de sus cuatro semifinalistas de la edición 2023 y se trata de equipos históricos de la competencia: Real Madrid, máximo ganador con 14 trofeos, y el Milan, segundo con 7 consagraciones. El cuadro italiano aguantó las embestidas del Napoli en el estadio Diego Armando Maradona y liquidó la serie con una memorable jugada personal de Rafael Leao que encaró durante media cancha para asistir a Olivier Giroud, que venía de fallar un penal, para que empuje al gol.

Te puede interesar: Jorge Sampaoli es el principal candidato para asumir en un equipo de la Premier League

El delantero portugués fue seleccionado como la figura del encuentro y atendió a los medios una vez que el árbitro Szymon Marciniak decretó el final. “Cuando uno ve los partidos que restan está el Inter de Milan, el gran rival de ustedes, cerca de la semifinal. ¿Te gustaría enfrentarlos?”, consultó Jamie Carragher para la cadena CBS desde el estudio. A Rafael se lo vio con una expresión de confusión y realizó un pedido al ex jugador del Liverpool: “No entendí, ¿me podrás repetir por favor?”.

El panelista volvió a intentar hacerle llegar la pregunta a Leao. “Tenemos el mismo problema en el estudio. Inter de Milan juega mañana, Internazionale. ¿Te gustaría enfrentarlo en la semifinal?”, insistió. El extremo luso nuevamente gesticuló dando a entender que no llegó a comprender las palabras de Jamie y no logró contestar. Ante esta situación, Micah Richards no pudo contener la risa y comenzó a soltar carcajadas sin poder detenerse. Tras varios segundos, se le cayeron algunas lágrimas.

El portugués fue imparable en el encuentro de vuelta frente al Napoli (Foto: Reuters)

Al ex zaguero del Manchester City le causó gracia que Carragher utilice el nombre completo del cuadro italiano. “Internazionale”, exclamó mientras intentaba recuperar el aire. Su compañero, entre el caos que se desató en el estudio, se defendió: “Pero ese es el nombre correcto. Internazionale”. Finalmente, la entrevista pudo continuar y el portugués explicó que “están para enfrentarse con cualquier equipo a esta altura de la Champions League”.

Te puede interesar: Limpieza en el Manchester United: la lista con los 13 futbolistas que podrían irse del club en el próximo mercado

Vale recordar que el Inter venció por 2-0 al Benfica en la ida que se disputó en Portugal y el duelo de vuelta se disputará en el Giuseppe Meazza por lo que las posibilidades de que ocurra un clásico de la ciudad en la siguiente fase son elevadas. Del otro lado de la llave, los dirigidos por Josep Guardiola se llevan una ventaja de tres goles a Alemania en busca de eliminar al Bayern Múnich y ganar el boleto a las semifinales donde ya aguarda el Real Madrid, que venció al Chelsea con un global de 4-0.

Seguir leyendo: