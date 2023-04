El nuevo plan de Dani Alves para salir en libertad condicional: el rol que cumplirán su ex esposa con sus dos hijos

Dani Alves y Dinorah Santana, en su época de casados. Ahora, su ex esposa podría ser clave para lograr la libertad condicional

Faltan pocos días para que Dani Alves cumpla tres meses en prisión. Detenido en el centro Brians 2, el jugador salió de la cárcel para volver a declarar frente a jueza del caso en el que está acusado de agresión sexual contra una joven de 23 años el pasado 30 de diciembre en la discoteca Sutton, de Barcelona.

Después de su nuevo testimonio, en el que según su versión hubo “consentimiento sexual” entre él y la mujer que lo acusa, Alves respondió las preguntas que le hicieron la abogada de la presunta víctima, Ester García, de la fiscal Elisabet Jiménez y de su letrado, Cristobal Martel. Luego de esta nueva declaración, se conoció una nueva estrategia que planteará la defensa del ex futbolista del conjunto calatán.

Según informó Carlos Quílez, la intención de Martel es conseguir la libertad condicional, algo que ya había intentado al comienzo del proceso legal, pero que el juzgado de instrucción número 15 de Barcelona a través de la Fiscalía le negó a Alves. ¿Cuál es la estrategia a utilizar en esta ocasión?

“El tema del arraigo familiar. Cuando se detuvo a Dani Alves y se instó por parte del Fiscal la prisión provisional para el jugador. Este argumentó arraigo familiar al estar casado con Joana Sanz. Esto lo puso encima de la mesa, pero no le sirvió de mucho. Joana Sanz anunció que se separaba del futbolista, y por lo tanto, ese arraigo ha desaparecido”, explicó el periodista en el programa Y ahora Sonsoles, que se emite por Antena 3.

Frente a este escenario, los abogados le solicitaron a la ex esposa del jugador Dinorah Santana y a sus dos hijos, Victoria y Alves, de 15 y 16 años respectivamente, que viajen para vivir en la ciudad española. “Nos consta que en el informe que va a presentar la defensa de Alves, va a regresar el arraigo de Alves. Su primera esposa y sus dos hijos se están trasladando en estos momentos desde Brasil a Barcelona”, agregó Quílez.

Santana lo visitó en varias ocasiones en prisión

“Los dos hijos ya tienen colegio. Se trata del Sant Peters, un colegio de renombre que se encuentra en la zona alta de Barcelona. De esta forma se va a intentar alegar y solicitar la libertad provisional, pero con cargos”, explicó el periodista sobre el plan que propuso la defensa de Dani Alves para intentar sacarlo de la cárcel.

Hay que recordar que Santana lo fue a visitar a su ex marido a la cárcel y lo apoyó en declaraciones a los medios. “Sí, yo y sus hijos creemos en su inocencia. No le pregunté por las versiones porque sabemos que es inocente. No hay cuestionamientos en cuanto a esto”, dijo. Y agregó: “Es complicada la situación para ellos. También hay que tener en cuenta que Dani tiene familia e hijos y muchas veces no todo lo que se dice es verdad, y eso pesa mucho en la vida de los niños”.

Una vez que el histórico lateral derecho terminó de declarar, su abogado Martel se mostró “más que satisfecho” con el testimonio de su cliente. Según informaron en La Vanguardia, Alves fue “claro y sin fisuras”. Una de las excusas que utilizó el jugador para justificar sus diferentes versiones en su primera declaración fue que en ese momento (20 de enero), lo único que le preocupaba era lo que pensaría su ahora ex pareja Joana Sanz si se enteraba de la infidelidad en la que había incurrido el ex Juventus, entre otros equipos en Europa.

