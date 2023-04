El testimonio del mejor amigo de Dani Alves que apunta contra la presunta víctima en el caso de agresión sexual

El amigo de Dani Alves dio nuevos detalles de lo que sucedió

El caso de la presunta agresión de Dani Alves a una joven de 23 años en el baño de una discoteca en Barcelona continúa su curso. Las investigaciones y conclusiones de la fiscalía están cada vez más cerca y, en medio de ellas, el futbolista y su abogado, Cristóbal Martell, se presentarán una vez ante las autoridades este lunes 17 de abril.

En los días previos a su nueva exposición, fue su amigo Bruno Brasil el que rompió el silencio para dar más detalles de lo que sucedió aquel 30 de diciembre en el local bailable Sutton. Declaraciones que muchos creen que estuvieron guionadas por la defensa del brasileño.

“Dani habló con todas, como yo, pero más con ella (la denunciante), que se acercó a él, en algunos momentos bailando y rozándose, llamando su atención”, afirmó Brasil según las declaraciones que presentó el periodista Carlos Quílez en Y Ahora Sonsoles, uno de los programas que más cerca se mostró de todos los protagonistas de este caso.

“Además, recuerdo que en un momento dado de la noche, Dani se separó de ella para hablar con las otras amigas y fue esta misma joven quien volvió a acercarse a él”, remarcó el amigo de Alves, queriendo dejar en claro la insistencia de la mujer en estar cerca suyo.

Sobre el momento en cuestión, Bruno Brasil relató: “Entraron y salieron por separado y pasaron unos 15 minutos [...]. Hablamos todo normal, no se dijo nada raro. Al salir del lavabo, ella me dio un give me 5 (choque de manos) y su prima un beso en la mejilla”.

Dani Alves está siendo investigando por un caso de presunta violación (Reuters)

Según el reportero que llevó las declaraciones al programa de Antena 3, lo que pretendía con las nuevas declaraciones a pocos días de una nueva comparecencia ante los jueces era perjudicar “la reputación de la víctima, que es el objetivo de la defensa de Alves”.

“Estas son las declaraciones. Veremos si son estrictamente acogibles a la realidad cuando tengamos la oportunidad de ver las imágenes del vídeo que ya constan en el sumario del juzgado que investiga a Dani Alves”, sentenció Quílez.

El ex futbolista del Barcelona, que está detenido desde hace casi tres meses en Brians 2, se presentará el próximo lunes frente a la jueza a cargo a “petición propia”. Frente a este escenario, habrá que ver cuál será el objetivo de Alves y su defensa en su nuevo testimonio.

Según ha informado el periódico Mundo Deportivo, el jugador “reiterará la idea de que las relaciones sexuales fueron consentidas por parte de la joven. Para ello, volverá a apoyarse en las imágenes de las cámaras de seguridad del local que muestran cómo ella entró dos minutos más tarde al baño, de ‘motu proprio’”, apuntó el citado medio.

