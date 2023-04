Jorge Sampaoli es el principal candidato para asumir en un equipo de la Premier League

Jorge Sampaoli podría desembarcar en la Premier League (Reuters)

Jorge Sampaoli podría volver rápidamente al ruedo después de su traspié en el Sevilla que dejó al equipo español al borde del descenso. Es que el argentino está en carpeta de varios clubes, entre ellos uno de la Premier League, que hoy por hoy posiblemente la mejor liga del planeta.

Tal y como adelantó el portal Daily Mail, es nada menos que el Nottingham Forest, club que supo ser bicampeón de Europa, pero que ahora lucha por mantener la categoría. En lo que va de la temporada acumula 27 puntos en 30 juegos y está en zona de descenso, aunque en la misma línea que el Everton y a dos unidades del Leeds, por lo que la salvación es inminente.

El sitio británico indica que la oferta sería hasta final de la próxima temporada, es decir que si Sampaoli no pudiese salvar al equipo, podría comandarlo en un regreso heroico la siguiente campaña desde la segunda división. Pero, el propio medio anticipa que no es tan sencillo que el ex técnico de la selección argentina acepte la oferta.

Es que Sampa sabe que existe un interés real del Flamengo, uno de los clubes más poderosos de Brasil. Además, él ya conoce esa liga, por haberse desempeñado al frente de Santos y de Atlético Mineiro, por lo que el proyecto de Mengao podría tentarlo más que el del Nottingham Forest. Por el momento, Steve Cooper, se hará cargo del conjunto inglés para el duelo ante Manchester United del próximo domingo.

El último paso trabajo de Sampaoli fue al frente del Sevilla, en donde fue despedido después de una pobre campaña que dejó al equipo al borde del descenso. Pero, más allá de sus actuaciones, el conflicto estuvo también con la plantilla ya que en sus últimos partidos los propios futbolistas tenían comentarios relacionados a su estilo de juego y conducción: “Tenemos que ser mucho más valientes, no esperar tanto”, golpeó Iván Rakitic. “Nos dan las herramientas para sacar los partidos y se ve que no las entendemos o no sé. Ya sobrepasa todos los límites”, criticó Marcos Acuña. “Jugamos con anarquía y así dependeremos de la suerte”, azotó el arquero Bono.

Lo cierto es que el entrenador que también pasó por la selección de Chile, en donde fue campeón de la Copa América 2015, podría volver al ruedo más pronto de lo esperado.

