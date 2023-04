David Faitelson: “El fútbol mexicano lleva años secuestrado”

El periodista de ESPN apareció por primera vez en un programa de Televisa

Fiel a su estilo, David Faitelson dio de que hablar en su primera aparición dentro del programa ‘Tercer Grado Deportivo’ de NMás, pues arremetió en contra de las personas y empresas que controlan todo el fútbol mexicano. A su vez, coincidió con sus compañeros de debate (André Marín, Alberto Latí, Javier Alarcón, Majo González y Alejandro de la Rosa) con que hoy en día se vive la peor crisis deportiva en el balompié nacional.

Te puede interesar: David Faitelson se defendió de las críticas por su participación con Televisa: “No soy como otros”

Siendo uno de los nuevos programas de análisis deportivos en México, diferentes periodistas reconocidos del país se unieron en una mesa de debate liderada por Denisse Maerker para hablar sobre la actualidad del deporte mexicano. Al momento de tocar el tema sobre la selección mexicana y su reciente fracaso en la Copa del Mundo en Qatar 2022, Faitelson no escatimó al momento de señalar a los dirigentes como los principales responsables.

“No pasó nada Denisse. Lo más interesante después de lo que fue el fracaso en el Mundial, fue la editorial que todos leyeron cuando terminó el partido contra Arabia Saudita; después no pasó absolutamente nada. El fútbol sigue secuestrado por un grupo de empresarios que son muy exitosos en sus empresas, pero que en el fútbol lo ven todo como un negocio” señaló el periodista de ESPN.

El periodista mexicano señaló la mafia que existe en el balompié azteca

Posteriormente, deslindó a jugadores y directivos como los principales apuntados por la afición. “La culpa no es de Yon de Luisa, no es de Guillermo Ochoa, la culpa es de los dueños de los clubes del fútbol mexicano. Ellos han tomado decisiones que, hoy tienen a este deporte en el peor momento de su historia deportiva. Ellos tienen secuestrado al fútbol como un negocio y no le han permitido que pueda dar un paso al frente.”

Alberto Latí y André Marín coincidieron con la crisis que existe

Siendo también parte de la mesa de análisis y unos líderes de opinión, André Marín y Alberto Latí también externaron su pensamiento sobre el mal paso del Tricolor y los motivos por los cuales no se ha logrado trascender durante los últimos años; teniendo como punto de referencia la eliminación en fase de grupos de la pasada Copa del Mundo.

Te puede interesar: David Faitelson cuestionó a Cuauhtémoc Blanco por autoproclamarse como el mejor en la selección

El primero en expresar su descontento fue el comentarista de Fox Sports, André Marín, quien señaló que no ha cambiado nada desde el partido ante Arabia Saudita. “131 días después hay que hablar de que se fue el técnico anterior (Gerardo Martino), de que se conformó una comisión de selecciones en la cual no se ponen de acuerdo en absolutamente nada. Ya se nombró a un nuevo técnico nacional (Diego Cocca) que debutó utilizando a los mismos jugadores que utilizaba Martino.”

Llega Tercer Grado Deportivo (Twitter/@nmas)

Por su parte, el poliglota Alberto Latí, recordó los puntos que siguen sin cambiar en el fútbol de México. “Llegamos a la Copa del Mundo con movimientos telúricos; era obvio que ese proyecto no llegaba bien en términos de vinculación con la afición y en términos de estructuras. Salimos del Mundial en ruinas, hoy estamos en cenizas.”

Te puede interesar: Diego Cocca, motivado por el juego contra Estados Unidos

“El boxeador que terminó tambaleado, no se ha levantado del cuadrilátero después del mundial. Salimos con promesas un poco disfrazadas con aquello de la diferencia para el fracaso fue solo de un gol (en el partido ante Arabia Saudita). No fue un gol, pero así se quiso disfrazar. Seguimos sin modificar de fondo nada en absoluto.”

Faitelson celebró la reaparición de André Marín (captura YouTube ESPN Deportes/ Twitter/ @FOXSportsMX)

Durante la transmisión del programa, las redes sociales se llenaron de comentarios con opiniones divididas sobre las críticas. No obstante, uno de los temas que más llamó la atención, fue el hecho de tener a David Faitelson y André Marín en una mesa de Televisa, pues a lo largo de su carrera en los medios, se han distinguido por ser detractores de la empresa antes mencionada, así como de su dueño, Emilio Azcárraga.