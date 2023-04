Alejandro Fantino sorprendió al pedir a una figura del fútbol argentino a la Selección: “Es más que Vinicius Junior”

El conductor de Multiverso Fantino elogió al Perrito Barrios y lo comparó con Vinicius Junior

Alejandro Fantino lanzó un comentario en su programa Multiverso que no pasó inadvertido y sorprendió a los oyentes de Neura Radio al pedir para la selección argentina a un futbolista de San Lorenzo de Almagro que desde hace tiempo asoma como una de las figuras de la Liga Profesional. Fiel a su estilo, el relator ensalzó de manera exagerada a Nahuel Barrios. El Perrito, de 24 años, viene de marcarle un gol a Atlético Tucumán en la victoria del Ciclón por 3 a 1 como visitante.

“Ese extraordinario jugador de fútbol al que no deberían apodar Perrito, sino Cervero, el perro de Caronte... ¡Qué jugador el Perro Barrios! Es un Rottweiler con hambre. No juega al fútbol sino al Bubble Bubble (videojuego), saca pelotas. Es maravilloso, juega metafísicamente en otra dimensión. ¿El mundo en el que habitamos tiene tres dimensiones? El Perrito Barrios juega en una cuarta dimensión, su aparato psíquico está adelantado a lo que pasa. El Perrito Barrios sabe si en la temporada que viene va a haber o no una buena cosecha, si hubiese nacido en la antigüedad hubiese sido un adivino, va adelante de la jugada. ¡Cómo juega, por Dios!”, exclamó Fantino.

Continuando con sus elogios para el extremo izquierdo de 1.56 metros, el conductor se lo pidió a Lionel Scaloni para el combinado albiceleste. “Lo tienen que llamar para la Selección, ya. La rompe. Basta con esa mentira que traen a todos del fútbol europeo. Si se llamara el Perrinho Carioca y hubiese nacido en la favela Alemao en las afueras de Río de Janeiro y hubiese empezado a jugar en el Fluminense, hoy estaría en el Real Madrid y todos le estarían diciendo el Perrinho Carioca. Es más que Vinicius Júnior, real”, finalizó.

Para continuar con el show, fiel a su estilo, Fantino comenzó a relatar una jugada ficticia del habilidoso volante de San Lorenzo, como si se llamara Da Silva de apellido y jugara en el fútbol brasileño. Lo cierto es que Barrios, ya fue convocado a la selección argentina Sub 23 bajo el mando de Fernando Bocha Batista y jugó un partido, unos 20 minutos en el 5-0 ante Bolivia en un amistoso disputado el 4 de septiembre de 2019. Pero nunca tuvo oportunidades en la selección absoluta.

El Perrito Nahuel Barrios gritando un gol con la camiseta de San Lorenzo (@SC_ESPN)

En el club de Boedo, el Perrito lleva disputados 107 encuentros oficiales, con 8 goles y 8 asistencias. Es uno de los jugadores más valorados surgidos de las divisiones inferiores. Con Rubén Darío Insúa en la presente Liga Profesional, Barrios ha jugado 9 encuentros, 7 de ellos como titular. Durante la temporada 2020 y 2021 fue cedido a préstamo a Central Córdoba de Santiago del Estero y Defensa y Justicia para sumar minutos. ¿Le alcanza para llegar a la Scaloneta?

