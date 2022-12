De dónde salió el nombre de “La Scaloneta” y el rol de Alejandro Fantino para que se hiciera popular

Alejandro Fantino con Lionel Scaloni

La victoria de la Argentina de este domingo ante Francia terminó de coronar un ciclo que comenzó en 2018, con un interitano de Lionel Scaloni como técnico de la Selección mayor, y que finalizó con la imagen de Lionel Messi levantando la tan ansiada copa del mundo.

“La Scaloneta”, como se conoce popularmente al equipo dirigido por el oriundo de la localidad de Pujato, provincia de Santa Fe, fue de menor a mayor, tanto en este campeonato de la FIFA como en todo el camino transitado hasta esta fecha.

Esta idea de tomar el nombre del DT y adaptarlo con el sufijo “neta” para llamar de una manera amigable a un determinado plantel de fútbol es una costumbre, principalmente en la Argentina, que comenzó en 1996, en el ciclo de Roberto Mariani al frente de la reserva de San Lorenzo de Almagro.

Entre aquellos años, las inferiores de “El ciclón” entusiasmaron a la afición con su buen juego y motivó que muchos hinchas del “Cuervo” volvieran a ver los partidos de ese equipo, que rápidamente fue conocido como “La Cicloneta”.

Lionel Scaloni se emocionó en la previa del partido ante Francia

Esto luego fue trasladado a otros conjuntos, como “La Vitroneta”, por el periodo en el que Jorge “Vitrola” Ghiso estuvo al frente de la reserva de River Plate, y más recientemente en la historia, “La Piponeta”, como se llamó en 2017 a las inferiores de Independiente, en honor a Roberto “Pipo” Ferreiro, una de las glorias del club, que había fallecido ese mismo año.

Fue en este contexto que, ante la poca experiencia de Scaloni en planteles mayores, de manera irónica, en El Programa Sin Nombre, que se emitía por TyC, comenzaron a denominar a esa Selección Argentina como “La Scaloneta”, sin pensar que luego ese apodo tomaría otro significado.

Esto último sucedió después de que el técnico fuera invitado a FShow, conducido por Alejandro Fantino, que en ese entonces seguía en ESPN, cuando ocurrió un momento cinematográfico entre ambos que incluso espadas y un casco espartano.

Lionel Scaloni junto al presidente de la AFA Claudio Tapia

“Te quiero contar una historia real de 300 espartanos que vencieron a 250 mil persas en el paso de Las Termópilas. En un momento dado, los arqueros les empiezan a tirar flechas, se tapan con los escudos y le dicen a su capitán, a Leónidas, ‘vienen cientos de flechas, nos tapan el sol’, y el tipo les dice ‘pues lucharemos a la sombra’”, comenzó diciendo el periodista.

Fue en ese momento en el que el conductor del programa le dio al técnico de fútbol una espada “real, que corta”, y que, según él, tenía “la energía de los espartanos”. Tras entregársela, le pidió que la agarrara del mango y que la otra mano la colocara encima de un casco de combate “del rey Leónidas”.

“Gringo, me tenés que prometer, tocando el cabezal de Leónidas que no tenés miedo. Mirame, te lo estoy diciendo en serio. ¿Tenés miedo? ¿No tenés miedo? ¿Pase lo que pase nunca vas a tener miedo? Decilo conmigo, ‘no tengo miedo’. Listo, ya está, sos un espartano, pujatense. ¡Esparta! Vamos Lionel, eh. Aquí está, la Scaloneta, primera línea hoplítica”, exclamó Fantino.

Finalmente, el equipo de Lionel Scaloni conquistó la copa del Mundo (REUTERS/Hannah Mckay)

Desde ese instante, y a partir también de una serie de triunfos que comenzó a tener el equipo dirigido por Scaloni, el apodo que originalmente surgió como una broma terminó siendo adoptado por el hincha argentino como un sinónimo de esperanza y optimismo.

Sin embargo, el nombre quedó más impreso en la cultura popular luego de la obtención de la Copa América en Brasil, en 2021, y de la Finalissima ante Italia, en junio de este año, que derivó en la frase “subite a La Scaloneta”, dirigida a aquellos que al principio no confiaban en el DT, y en el canto “muchacho, ahora nos volvimos a ilusionar”, que se escuchó durante todos los partidos del Mundial.

“La verdad, me pone incómodo. Pero no puedo hacer mucho, solo agradecer el cariño de la gente para con la Selección. Si a la gente le gusta, la pasa bien con el equipo, está bien”, comentó hace algún tiempo el propio Scaloni, cuando le preguntaron su opinión respecto del particular apodo.

