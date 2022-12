El pronóstico de Alejandro Fantino: “Estamos en condiciones fácticas y reales de ser bicampeones del mundo”

El periodista dejó una editorial con dos fuertes opiniones luego que la Albiceleste se coronó campeón del mundo

La euforia que se vive en Argentina luego de que la Selección se consagró campeona en el Mundial Qatar 2022 sigue latente y continuará durante un largo tiempo. Dentro de toda la locura alrededor del recibimiento de los jugadores en el territorio nacional, el periodista Alejandro Fantino aprovechó la ocasión para realizar una predicción en su programa radial que elevó las ilusiones de los espectadores de cara a Canadá, Estados Unidos y México 2026.

“Scaloni nos dejó una base de jugadores que si encontramos uno más o menos diferente... Ya tuvimos la suerte de que cayeron dos marcianos en realidad: Maradona, que lo crió una familia en Fiorito y a Messi lo criaron en Rosario. Mbappé es eficiente, un animal pero este último es otra cosa. Si encontramos uno más o menos, si Dybala está a la altura, si nos aparece un tipo que nos pueda enarbolar cierto liderazgo en el medio. Igual creo que Messi con 39 puede jugar otro Mundial, Modric terminó tercero con 38. No es un tipo que se lesione mucho, Messi, se sacó un peso de encima, perderá algo de velocidad. Yo creo que estamos para bicampeonar. Lo digo, lo afirmo y lo siento”, opinó en Multiverso Fantino.

Y agregó al respecto: “Estamos en condiciones fácticas y reales de ser bicampeones del mundo en el próximo Mundial. Pocas veces vi un equipo como este, tan superior al resto como este. Si no hubiera volado cinco, seis minutos, no se hubiese sufrido contra Australia. Este es un equipo superlativo. Barrió a los rivales. En la final contra Francia pocas veces vi algo así. Tengo 30 años de periodismo deportivo, pero también tengo muchos años de fútbol y nunca una cosa así. Era para que le hiciera siete. Si no salía Di María le hacía cuatro”.

Además, no dudó a la hora de ubicar al entrenador de Pujato en la misma liga que los dos entrenadores más importantes de la historia del fútbol argentino. “Para mí el técnico ya juega en la liga de Menotti y Bilardo. Y no quiero decir que es más. Es mi posición, mí pensamiento: yo ya lo coloco a la altura de Menotti y Bilardo. Si lo pensamos bilardísticamente, habría que buscar resultados. Porque tuvo al mejor y lo hizo campeón como hizo el Doctor. Lo hizo campeón en la Copa América, Copa del Mundo y Finalissima. Ganamos la final de la Copa América en el Maracaná contra Brasil. No fue contra Ecuador o contra Perú, que también hubiera sido bueno”.

Tanto en el plano resultadista como en estilo de juego, Fantino argumentó por qué la actual selección argentina campeona compite con las de 1978 y 1986. “Díganme qué selección nos puso tan manija futbolísticamente como esta. Tal vez la del 94′, algún partido. Algún momento de Pekerman en 2006 hasta que llegaron los alemanes y nos fuimos. Sin desplazar a nadie, quiero que me permitan, al lado de Bilardo, al lado de Menotti, poner a Lionel Scaloni”, concluyó el periodista.

