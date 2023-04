Ibai Llanos y Agüero se burlaron del característico festejo de Gerard Piqué: la alocada teoría que incluye la escandalosa separación de Shakira

Agüero e Ibai intentaron explicar el festejo característico de Gerard Piqué

En el fútbol moderno los jugadores buscan darle una marca personal a los goles y crean celebraciones para darle ese toque distintivo. Durante sus épocas doradas en el FC Barcelona, Gerard Piqué se caracterizó por su buen juego aéreo en ataque y por aparecer cerca del arco rival en contraataques para dar el último pase a la red. El central español inventó su propio festejo e Ibai Llanos junto a Sergio Agüero intentaron encontrar el significado detrás a su juego de manos.

Durante una transmisión, la dupla estaba viendo un compilado de jugadas del zaguero y se percataron de la repetida celebración en cada gol. “¿Por qué hacía así? Dos de febrero”, preguntó el streamer al aire. El Kun comenzó a pensar teorías: “¿22 de qué? Dos de veintidos. Por Shakira, ¿no? No sé qué hacía. ¿Cuántos nenes tiene? Dos. Y capaz que se conocieron un dos”. De la nada, al ex futbolista le surgió una sonrisa en la cara y lanzó un inesperado comentario que estalló de risas el stream.

“O puede ser por dos nenes y dos mujeres”, bromeó Agüero. Ibai entendió el chiste rápidamente y no pudo contener la carcajada. Sin embargo, Sergio no frenó y volvió a atajar: “Bueno, nunca se sabe. Qué se yo. Capaz que... cuatro. Dos más dos, cuatro”. La referencia fue directa a la separación de Piqué de la artista colombiana por su infidelidad con Chiara Chía Martí que salió a la luz hace varios meses y tuvo una repercusión mundial que tocó su pico máximo luego de la colaboración entre Shakira y Bizarrap.

Piqué hacía un dos con sus manos en muchas de sus celebraciones (Foto: AFP)

Recientemente, y tras evitar hablar de ese tema con la prensa, fue el propio Gerard Piqué el que se pronunció por primera vez sobre la separación y lo mediática que se volvió la situación. “Quiero ser fiel a mi mismo. No voy a gastar dinero en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce”, aseguró en una entrevista con El País.

“El resto no me importa. Destino mi energía a estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad”, añadió. Esa misma semana, el ahora empresario de 36 años habló sobre el tema musical en cuestión: “Creo que las personas tenemos la responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos. Cada uno toma las decisiones que considera. Solo quiero que mis hijos estén bien”, sentenció en diálogo con RAC 1.

