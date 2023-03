El mensaje de despedida de Boca Juniors a Hugo Ibarra

El mensaje de despedida de Boca para Hugo Ibarra

Lo que se presumía en los últimos días y confirmó Mauricio Serna, integrante del Consejo de Fútbol, en la jornada de ayer se ratificó hoy pasado el mediodía. Boca Juniors compartió un mensaje de despedida para Hugo Benjamín Ibarra, quien dejó de ser el entrenador del primer equipo. A la espera de novedades por su reemplazante (irían en busca de Gerardo Martino y José Néstor Pekerman), se finiquitó la estadía del técnico saliente, quien no continuaría con funciones en el club.

“Por tu compromiso, responsabilidad y dos estrellas para nuestra historia. ¡Gracias Negro!”, fue el texto que acompañó con corazones con los colores xeneizes y una foto de Ibarra al mensaje que divulgó la entidad boquense en las redes sociales. Ibarra llegó muy temprano al Predio de Ezeiza para acompañar a su hijo, que juega en las divisiones inferiores, y permaneció allí a la espera de la despedida del plantel profesional, que será comandado de forma interina por Mariano Herrón y Claudio Morel Rodríguez (entrenadores de la Reserva).

“La junta directiva y el Consejo de Fútbol hemos tomado la determinación de que este cuerpo técnico no continúa más. Estuvo hasta hoy o mañana que se despedirá de los jugadores. Estamos agradecidos porque son nuestros amigos, pero estamos acá para tomar decisiones. No combinamos la amistad con el trabajo, seguimos siendo muy amigos y los queremos mucho. La decisión la habíamos tomado hace algunos días, pero estábamos convencidos que había que esperar a nuestro vicepresidente (Riquelme) que volviera de Europa y hacer frente a esta situación”, precisó Chicho Serna ayer luego de una reunión mantenida entre el Consejo y el ahora ex cuerpo técnico.

El colombiano, quien fuera ayudante de campo de Ibarra en la Reserva, deslizó que la directiva se inclinará por un entrenador formado fuera de Boca para afrontar el campeonato y la Copa Libertadores. El Consejo de Fútbol trabaja con premura para cerrar alguna de las opciones que creen potables lo antes posible, recordando que el sábado el Xeneize visitará a Barracas Central por la Fecha 9 de la Liga Profesional y que el próximo jueves se estrenará en Venezuela ante Monagas por la Libertadores.

Hasta el momento Ibarra no dio declaraciones, considerando que hasta hace pocas horas había remarcado su deseo de continuar al frente del equipo. “Somos grandes amigos con Hugo y jugamos varios años juntos. Con Tito (Pompei) jugué algunos partidos en Chacarita y con el Tano (Gracián) no me tocó jugar. Hemos creado un lazo de amistad muy fuerte, pero también nos toca tomar decisiones como profesionales. Hace poco tiempo salí con los medios a decir que el entrenador era Hugo Ibarra. Se consiguieron cosas importantes y continuaron. Lo hacemos convencidos y es la mejor decisión que podemos tomar hasta el día de hoy”, concluyó Serna ayer.

Los números del ciclo de Ibarra como entrenador de Boca arrojaron un total de 36 partidos, con 20 victorias, 7 empates y 9 derrotas, sosteniendo así un 62% de efectividad. De su mano Boca convirtió 44 goles y recibió 33, mientras que se quedó con el único Superclásico que presenció: 1-0 por la Liga Profesional pasada, en la Bombonera, con gol de Darío Benedetto. Los dos títulos que obtuvo el Negro (Liga Profesional 2022 y Supercopa Argentina 2023) lo ubicaron en el podio de ex jugadores y entrenadores con más trofeos en la historia: Sebastián Battaglia lidera con 19, Guillermo Barros Schelotto con 18 y el formoseño con 17.

