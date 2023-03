12 frases de Scaloni: qué fue lo que lo emocionó del nene salteño en la Conmebol y la chance de que Messi juegue en Newell’s

Scaloni habló sobre los festejos y partidos

Luego del partido en el que Argentina goleó 7-0 a Curazao en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, en el marco de los festejos y homenajes a la Selección tras su conquista en el Mundial Qatar 2022, el entrenador Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y se refirió a varios temas, entre ellos el cómo le costó al cuerpo técnico preparar estos dos amistosos en un marco relajado, pero con el compromiso de los triunfos.

“Es difícil explicar que está bueno festejar, pero había que preparar el partido. A nosotros nos gusta competir. No vamos a terminar nunca de festejar y me parece justo que todo el país quiera festejar. Le tocó a Santiago del Estero. Pero pensamos en lo deportivo y la pelota tiene que seguir”, reconoció el estratega de Pujato.

“Queríamos darles a los jugadores la posibilidad de que no se concentren y estén con sus familias. También que disfrutaran estar con la gente y que estuviesen un poco más relajados desde ese punto de vista. No fue fácil preparar los partidos, pero como ellos encaran todo con tanta intensidad y ganas eso es lo mejor”, reconoció.

No obstante, el director técnico de 44 años contó: “El partido lo preparamos como todos. No hay rivales chicos y tenemos como ejemplo el primer partido del Mundial (derrota 2-1 ante Arabia Saudita). Nos preparamos para competir contra todos los rivales más allá de la camiseta que tengamos enfrente”.

También fue consultado por los 102 tantos que alcanzó Lionel Messi en el seleccionado, al que felicitó y espera que “vengan más goles”. Por la posibilidad de que Leo pueda jugar en Newell’s (en el que también se formó Scaloni), respondió: “No estoy en su cabeza y no sé lo que piensa. No corresponde que hable de esas cosas. Lo que yo desee no tiene mucho sentido, pero sí me gustaría que siga jugando”.

En tanto que respecto a las vueltas a la titularidad de Giovani Lo Celso y Nicolás González, quienes se perdieron el Mundial, sostuvo: “Todos saben que estaban en la lista y si no eran por sus lesiones hubiesen estado en el Mundial. Ellos merecieron estar en estos festejos y merecieron jugar. Gio hoy jugó por la derecha y Nico por la izquierda y son jugadores que aportan cosas importantes”.

Más frases de Scaloni.

El nene salteño que emocionó a todos. “Lo de José me emociono por cómo él hablaba y su pueblo que es ferroviario y todo lo que se te viene a la cabeza porque todos estuvimos en su lugar de soñar por jugar con la camiseta de la selección argentina”.

Idilio de la gente. “¿Alguna vez vieron que no hubo fervor por la selección argentina? La hinchada argentina es una de las mejores y ahora es la mejor. La Selección siempre fue apoyada. Por contadas ocasiones o momento puntuales y siempre la gente apoyó más allá del ciclo”.

Plantel. “El resto del año analizaremos los jugadores. Ahora vinieron 34 futbolistas y eso da la pauta que tenemos dónde elegir. Hay otros que hoy no han estado y que en la próxima estarán. No tienen que relajarse. Hoy igual la tensión y las ganas estuvieron”.

Objetivos para el resto del año. “Jugar todos los partidos con el mayor rendimiento posible y competir. Que los chicos que vengan no se relajen”

Rivales: “No tenemos mucho abanico dónde elegir. Tenemos que tirar para Asia o América. No sé si quedará algún europeo para esas fechas. A mí me basta con tenerlos entrenando y saber que vamos a enfrentar a una selección. Miro otras cosas. Veremos cuál será la selección más lógica”.

Lo mejor de los festejos. “La semana fue muy emotiva y el reconocimiento fue muy merecido. El momento que me queda es cuando los muchachos salieron a la cancha en el Monumental y empezaron a cantar ‘Muchachoooos’. Ahí me di cuenta de lo que habíamos pegado en la gente y lo disfrutamos. Fue un momento increíble. Ver a tus jugadores que se miraron uno por uno y tenían que mirar hacia abajo porque se les caían las lágrimas fue muy emocionante”.

Pueblo santiagueño. “Solo sabía que veníamos a Santiago y me pareció una buena opción. El recibimiento fue lindo y no solo de acá. En cualquier otro lugar hubiese sido igual. Fue muy emotivo y agradecerles el haberse acercado y ver a sus ídolos”.

Lionel Scaloni con su cuerpo técnico en el momento del himno argentino (@Argentina)

