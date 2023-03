El detrás de escena de la sorpresa a José Andrada, el niño que emocionó a todos en el homenaje a la Selección: “Largué lo que me salió de adentro”

Fue una de las grandes atracciones del homenaje a la selección argentina que le hizo la Conmebol. Se trata del niño José Andrada, que emocionó a todos y les robó lágrimas a Lionel Scaloni y Enzo Fernández. Viajó desde un pueblo salteño llamado Embarcación y se ganó la invitación por el video viral durante el Mundial Qatar 2022. Luego del evento en Asunción, el pequeño contó detalles de lo que vivió junto a sus ídolos y reveló que no sabía qué iba a hacer ya que su padre fue cómplice de la gran sorpresa que se llevó.

“Fue una sorpresa que mi padre me tenía. Llego aquí afuera de la Conmebol y digo, ‘uy, lo que es esto’. Baja mi padre y él ya tenía todo organizado. Era una sorpresa. Me dijo ‘hay un tour para que conozcas la Conmebol por dentro’. Agarro rápido y me pongo la camiseta del Dibu. Cuando entro al salón donde fue el acto me dice ‘¿sabés qué hacés acá?’ ‘No’, le digo. Y me dijo ‘el lunes 27 de marzo vas a estar con la selección argentina’. Yo no me lo podía creer y me largué a llorar. Una cosa de locos y me largué a llorar porque no podía creerlo”, contó en charla con ESPN.

José Andrada contó la sorpresa que le prepararon y el detrás de escena de su emotivo discurso.

José se hizo conocido en las redes sociales por su llanto tras el triunfo de Argentina ante Australia en los octavos de final. La Conmebol lo invitó a él y a otros hinchas que fueron virales o que sorprendieron durante el certamen realizado en Qatar.

Además, contó que una vez que ingresó en el escenario, tuvo claro hacia dónde mirar. “A Messi lo vi a los ojos. Apenas entré clavé la mirada en ese crack. Después al Dibu y a todos los jugadores estrellas que tenemos en la Selección”.

El video viral del pequeño fanático de Argentina que lo llevó a ser elegido por la Conmebol

“El viaje lo sentí corto, cuando fue largo. Porque yo de esto no sabía nada. Ni siquiera pensé lo que iba a decir. Fue todo una sorpresa, todo imprevisto y tuve que largar lo que me salió de adentro. No tenía nada pensado, tuve que improvisar todo. Mi cabeza estaba en otra cosa, mi cuerpo en otro”, reveló.

“He visto varias imágenes que me mostró una persona que estuvo aquí. En Twitter, Instagram, me mostraron varias imágenes de la cara de Lionel Scaloni llorando, de Fernández”, comentó.

Tiene 13 años y confesó que es “hincha de Boca”. Aunque el dato más impactante de las repercusiones que tuvo su presencia en el evento fueron los “más de 1.700 mensajes” que tenía en su teléfono. “Vi que todos eran del grupo de mi colegio, amigos y un montón de personas”, contó.

Este lunes José vibró en un momento único que guardará por siempre, pero emocionó a todos los presentes en la Conmebol en el reconocimiento que le hicieron a sus ídolos. El momento que tanto soñó que fue conocer a los campeones mundiales lo pudo concretar y con su frescura e impronta se ganó el cariño de todos.

