El boom de Retegui en Europa: dos equipos de Alemania y uno de Inglaterra se suman a la carrera por contratarlo

Mateo Retegui despertó el interés de varios equipos de Europa tras su buen debut con la Selección de Italia (REUTERS/Ciro De Luca)

Mateo Retegui vive un momento de ensueño en su carrera. Luego de ser el goleador del fútbol argentino y máximo artillero de la actual Liga Profesional, el joven de 23 años despertó el interés de la Selección de Italia para convocarlo de cara a los partidos de clasificación a la próxima Eurocopa.

El punta de Tigre se ganó rápidamente la confianza del entrenador Roberto Mancini y devolvió el apoyo con goles: marcó el tanto en la derrota contra Inglaterra y abrió el marcador en la victoria contra Malta. Su buena performance en su estreno con la Azzurra, además de despertar elogios en los principales medios de Italia, hizo que la lista de candidatos a ficharlo en el próximo mercado de pases se agrandara.

Según develó el medio Sport Mediaset, el Chapa, padre y uno de los encargados de manejar la carrera del delantero, fue contactado por distintos equipos para conocer su situación y hacerle saber el deseo de contar con el punta de cara a la próxima temporada.

La primera en mover fichas fue la directiva del Eintracht Frankfurt, pero no fue la única entidad de la Bundesliga en manifestarse detrás de Retegui. El rotativo sostuvo que Bayer Leverkusen también pidió cotización. En Inglaterra también llamó el West Ham, conjunto que tiene a Gianluca Scamacca, su compañero en la Nazionale, en la ofensiva.

La Gazzetta dello Sport, por su parte, explica que el que quiera hacerse con los servicios del ex Estudiantes de La Plata y Talleres de Córdoba deberá, como mínimo, abonar una suma que oscile entre los 15 y 20 millones de euros. El Matador avisó que hará uso de su opción de compra (cerca de 2.1 millones de euros) y pasará a ser socio de Boca.

Hasta estos partidos el que parecía estar por delante en esta disputa era el Inter, equipo que lo tiene en la mira desde hace varios meses ya que lo descubrieron mientras le hacían un seguimiento a Facundo Colidio, juvenil que está a préstamo en Tigre.

Tanto el director deportivo Piero Ausilio y su adjunto Dario Baccin lo vieron de cerca en Argentina e incluso se contactaron con su familia para conocer “las costumbres del chicho fuera de la cancha”. La idea del Neroazzurro era que Retegui ocupe el lugar del Tucu Correa, quien tiene el cartel de prescindible.

El mencionado diario coloca al Milan como otra alternativa, ya que “el perfil gusta y se sigue desde hace tiempo. También porque la situación del ataque rossonero está evolucionando: Origi ha decepcionado, Rebic se va, Ibrahimovic es un capítulo aparte y el propio Giroud ciertamente no es muy joven”. Tampoco se descarta que Lazio haga un movimiento ya que se busca una alternativa al experimentado Ciro Immobile.

Mateo Retegui regresó a Argentina tras su debut con la Selección de Italia

“Fue un orgullo, vuelvo contentísimo, con muchísima energía para jugar lo que se viene con Tigre. Agradecido a Roberto (Mancini) y a mis compañeros por darme confianza. A Roberto por la oportunidad. Cumplí un sueño. Me vuelvo feliz”, comenzó el futbolista en su regreso a Argentina. Y luego, añadió: “Me dio la confianza de jugar los dos partidos de titular. Pude convertir en el primero, pero no se dio el resultado que queríamos. En el segundo encontramos la victoria y pude volver a convertir”.

Retegui, durante la entrevista en el aeropuerto, remarcó que su balance en su estreno con la Nazionale fue muy positivo. “Era la primera vez que los veía, me dieron confianza, me ayudaron. Fui a aprender y para ver cómo era todo. Me vuelvo nutrido, con ganas de seguir mejorando y con ganas de volver a estar”.

Mateo Retegui analizó el grupo de Tigre en la Copa Sudamericana

Por último, aunque remarcó que primero hay que poner la cabeza en el partido de este sábado ante Lanús, analizó el grupo que le tocó al Matador en la Copa Sudamericana. “El sorteo me gusta, es un grupo difícil. Nosotros tenemos que pensar en nosotros, tratando de ser protagonistas, tener nuestra idea clara de juego. Una vez que arranque iremos partido a partido y veremos para qué estamos”, esbozó.

Los de Diego Martínez integran el Grupo D junto a San Pablo de Brasil, Deportes Tolima de Colombia y Puerto Cabello de Venezuela.

